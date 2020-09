K rozvoji východu Německa přispívá i Česko s Polskem

Berlín - K rozvoji východního Německa na rozdíl od 90. let značně přispívají díky vlastnímu hospodářskému růstu také Česká republika s Polskem. Na dnešní tiskové konferenci k demografickému vývoji Německa po 30 letech od znovusjednocení to prohlásil Sebastian Klüsener ze Spolkového ústavu pro demografický výzkum (BiB). Podle ústavu již také postrádá smysl zemi demograficky a hospodářsky rozdělovat na východ a západ, protože rozdíly byly z velké části smazány.

"Mnoho pulzujících regionů je na východě. Počítají se k nim oblast Berlína nebo města Drážďany, Lipsko a Jena," uvedl šéf ústavu Norbert Schneider. Poukázal také na to, že stejně tak jsou i na území někdejšího západního Německa regiony, které nyní kvůli strukturálním změnám trpí odlivem obyvatelstva. V této souvislosti zmínil Sársko či Porúří.

Dědictví odchodu mladých lidí na západ po sjednocení země si ale východ Německa nese stále s sebou. V Durynsku, Sasku, Braniborsku či Meklenbursku-Předním Pomořansku jsou místa, kde na 100 žen ve věku 15 až 49 let připadá přes 110 mužů v této věkové kategorii.

Pokud se v minulosti hovořilo jen o rozvoji západního Německa i díky podnětům od sousedních západních států, tak už to podle BiB neplatí, protože nyní takové vývojové impulzy má i východ od svých východních sousedů.

"Východní Německo mělo v době po revoluci problém, že hospodářské a platové rozdíly byly v Česku a Polsku natolik výrazné, že východ nedostával od těchto zemí žádné vývojové podněty, jaké měl západ," řekl Klüsener. Nyní se ale podle něj Česko s Polskem hospodářsky natolik dotáhly na západní Evropu, že dodávají východnímu Německu růstové impulzy. Dodal, že i to je výsledkem evropské integrace.

Podle BiB v analýze demografického sjednocování Německa nelze hovořit jen o tom, že se východ přibližuje západu. "Také západ se přiblížil východu, třeba v oblasti pracovního zapojení žen či výstavby zařízení pro péči o děti," uvedl ústav. Zatímco ženy se po porodu v někdejší Německé demokratické republice díky státní podpoře školek a jeslí zapojovaly do pracovního procesu dříve než ženy na západě, nyní se rozdíl vyrovnává. Obzvláště viditelné je to pak v těch západních regionech, do kterých po sjednocení zamířili za prací Němci z východu.