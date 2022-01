K reprezentaci trénující v Praze se připojili Musil a Kundrátek

Praha - K hokejové reprezentaci připravující se v Praze na olympijské hry se připojili obránci David Musil a Tomáš Kundrátek z Třince. Asistent trenéra Martin Straka, který "českou" část výběru společně s generálním manažerem Petrem Nedvědem vede, měl k dispozici osm hráčů.

Od víkendu v Praze trénují i útočníci Roman Červenka, Michael Frolík, Jan Kovář a Matěj Stránský, delší dobu pak brankáři Roman Will a Patrik Bartošák. Očekávaná brankářská jednička Šimon Hrubec momentálně netrénuje, zřejmě s ohledem na nepříznivé covidové testy. Podobné problémy řeší i asistent trenéra Jaroslav Špaček. Na ledě chyběl také útočník Michael Špaček.

"Pokud vše dopadne, jak bylo naplánováno, tak by v úterý na tréninku měl být Jirka Smejkal. Uvidíme, jak vše stihnou bratři Zohornové," řekl tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund v on-line rozhovoru po dnešním tréninku. V nejbližší době by se k týmu měl připojit i jeden z náhradníků Jan Ščotka.

V Pekingu se pod vedením hlavního trenéra Filipa Pešána připravuje sedm hráčů, doplnili je obránce Vojtěch Mozík, útočník Lukáš Sedlák a náhradník David Tomášek, kteří do Číny odletěli v neděli večer. Dnes je podle původního plánu měli následovat brankáři Will a Bartošák. "Jejich odlet je naplánovaný, ale musíme počkat na výsledky testů. Patrik je jeden z těch, u kterých v uplynulých dnech hodnoty kolísaly," přiznal Zikmund.

Další část hokejové výpravy by do Pekingu měla odletět v noci na středu, kdy by se na letišti k týmu měli připojit i další zástupci z extraligy David Krejčí, Michal Řepík, Vladimír Sobotka a náhradním Matěj Blümel. I v jejich případě bude rozhodující, zda splní všechna covidová pravidla pro cestu do Číny.