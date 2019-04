Praha - Hokejová reprezentace se sešla k dalšímu pokračování přípravy na květnové mistrovství světa na Slovensku. Na startu čtvrtého týdne už jsou s týmem v Karlových Varech i útočníci Filip Chytil z New York Rangers se sparťanem Lukášem Rouskem a brněnský obránce Jan Štencel.

Devatenáctiletý Chytil se má s mužstvem v nejbližších dnech připravovat, ale do zápasů s Německem nezasáhne. "Zatím nemáme povolení klubu, takže hrát ještě nebude. Je po určitém zranění, takže s námi bude zatím jen bruslit a trénovat. Příští týden bychom ho měli nějakým způsobem otestovat a tam se rozhodneme, zda by hrál v přípravě na Slovensku," řekl novinářům reprezentační kouč Miloš Říha starší.

Neúspěšného obhájce titulu Kometu Brno nebude zastupovat pouze Štencel, neboť v úterý dorazí útočník Martin Zaťovič. "A s bekem Ondrou Němcem, který sám psal, že je to tak na pět procent, jsem domluvený tak, že mu nechám ještě týden, ať z těch pěti procent nejprve vydechne, a pak mu zavolám," nastínil Říha, který navíc připustil zájem o útočníka Petra Holíka.

Zaťovič bude třicátým hráčem současného výběru, v němž je trio gólmanů, 11 zadáků a 16 útočníků. Po fázi v Karlových by měly nastat další změny. "Tam se nám to zase posune v zámoří i u nás v lize, takže to už bychom na Slovensko omluvili jen ty, co budou unavení a nemohou se dostavit," nastínil Říha. "Koho bychom povolali teď po skončení série Třince a Plzně, nechceme spekulovat, rozhodneme se potom. Nechceme to honit zbytečně," vysvětlil.

Nadále platí, že pro přípravné zápasy na Slovensku koncem příštího týdne počítá i s hvězdnými posilami z Philadelphie útočníkem Jakubem Voráčkem a obránce Radkem Gudasem. "Taková byla dohoda. Byl bych rád, aby to mužstvo bylo co nejvíce pohromadě, i proto volám zítra Zaťoviče, i když jsme se bavili o tom, že bychom těm hráčům dali týden volno. Sice mi hlásil, že je rozbitý, ale je lepší, když bude s týmem. Máme pak dva dny volna, kdy si může zase odpočinout. Jde nám o to, aby s námi byli hráči, s nimiž už tak trošku počítáme na Brno. A ostatní abychom mohli poslat domů," uvedl Říha.

Dost nečekanými výsledky v několika sériích se v zámoří rozběhly bitvy o Stanley Cup. "Trošku nás to zaskočilo, to se přiznám, že jsme počítali s něčím trošku jiným, ale uvidíme, jak to bude všechno postupovat dál. Chtěli bychom samozřejmě posílit o některé hráče. Ale na druhou stranu to nelze měnit dokola a dosazovat hráče z NHL vyloženě jen proto, že jsou v NHL. To by byla cesta někam, kam nechceme," zdůraznil Říha.

Určité varianty jsou ve hře i z nižší AHL. "Nějaké hráče napsané máme, ale manažeři nejsou moc vstřícní. Třeba s Hronkem je to boj. Něco máme přislíbeného, ale nevíme, jak to dopadne. Až tady bude, tak tady bude, jinak to budeme muset řešit jinak," konstatoval Říha.

Český tým má za sebou tři týdny přípravy na MS, které na Slovensku začne 10. května. Odehrál dva zápasy s Rakouskem. Po výhrách 3:1 doma a 5:4 po nájezdech na soupeřově ledě nastoupí Říhův výběr ve středu a ve čtvrtek proti Německu. Oba zápasy se odehrají v Karlových Varech.

Říha plánuje vyzkoušet nové varianty v sestavě. "Chceme to vyzkoušet zase malinko jinak, ale jen malinko, proto jsme ty útoky rozbili jednotlivci. U gólmanů chceme dát samozřejmě příležitost Bartošákovi, který ještě nechytal. Ale jak to bude, to musím teprve někomu říct, protože to zatím ode mě neví ani trenér gólmanů," pousmál se Říha.

Nominace českých hokejistů na přípravu před květnovým MS na Slovensku a duely Euro Hockey Challenge s Německem v Karlových Varech (17. a 18. dubna):

Brankář: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 startů); Marek Langhamer (Chabarovsk/KHL; 1), Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL; 48),

obránci: Filip Pavlík (10 startů/0 branek), Petr Zámorský (oba Hradec Králové; 52/2), Michal Jordán (74/5), Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL; 88/6), Tomáš Dvořák (Sparta Praha 10/0), Jan Štencel (Kometa Brno; 7/0), Lukáš Klok (Slovan Bratislava/KHL; 15/1), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 84/1), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.; 67/8) Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL; 38/4), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 48/4),

útočníci: Ondřej Beránek (Karlovy Vary; 5/0), Tomáš Fořt (Zlín; 2/2), Lukáš Rousek (Sparta Praha; 2/0), Patrik Zdráhal (Vítkovice; 9/1), Radim Zohorna (Mladá Boleslav; 5/0), Rudolf Červený (Brynäs/Švéd.; 11/1), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 35/8), Filip Chytil (New York Rangers; 12/3), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.; 49/16), Tomáš Mertl (Kunlun/KHL; 15/1), Michal Řepík (Podolsk/KHL; 61/20), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 50/5), David Tomášek (Jyväskylä/Fin.; 19/4), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin., 12/1), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL; 76/14).