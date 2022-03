K prvnímu výročí úmrtí Hany Hegerové vyjde symfonická pocta slavné šansoniérce

Praha - K prvnímu výročí úmrtí zpěvačky Hany Hegerové vyjde ve formě maxi singlu se čtyřmi písněmi symfonická pocta přední československé šansoniérce. Pro remix vybrali čtyři původní nahrávky – tři z archivu České televize a jedna z Českého rozhlasu. Nahrávky Z mého života a Šťastné slunce vycházejí poprvé a Já ráda vzpomínám byla dosud vydána pouze v obrazové verzi z televizního pořadu na DVD Pasiáns. Zbývající skladbou na nahrávce je symfonická úprava písně z roku 1979 Byl jsi král. ČTK o tom informoval vydavatel a producent Tomáš Padevět.

Hegerová zemřela loni 23. března v pražské Nemocnici Na Homolce ve věku 89 let. Zpěvačka byla vzhledem k problémům po zlomenině krčku v péči lékařů. "O vydání nahrávky byla Hegerová o tomto záměru ještě v lednu minulého roku informována. Celý život obdivovala a poslouchala klasickou hudbu, a to je důvod proč přichází tato symfonická pocta," uvedl Padevět.

Orchestrální aranže vytvořil košický aranžér a dirigent Adrián Harvan. K následné nahrávce jeho aranží byl osloven sCore Orchestra pod vedením slovenské dirigentky Michaely Rózsy Růžičkové. Nahrávaní a následného mixu se ujal zvukař Michal Pekárek, který s Hegerovou točil její poslední album Mlýnské kolo v srdci mém.

Padevět je autorem knihy Carmen s podtitulem Skutečný život Hany Hegerové, která vyšla loni v říjnu. "Moje kniha se od ostatních velice liší, protože na ni spolupracovala přímo paní Hegerová. Dlouhých deset let jsem si k ní domů chodil intenzivně povídat, a v tom spočívá jedinečnost tohoto dokumentárního románu," uvedl autor, se kterým měla zpěvačka dohodu, že životopis vyjde až po její smrti.

Padevět tak mohl mimo jiné nahlédnout do osobních materiálů, korespondence Hegerové i soudních spisů souvisejících s případem na přelomu 70. a 80. let, kdy strávila půl roku ve vězení. Na její účet chybou banky tehdy přišlo 214.000 korun, která ve skutečnosti patřila Karlu Gottovi. Hegerová se domnívala, že jde o její honorář a nechala si ho. Soud to vyhodnotil jako zpronevěru.

Hegerová, vlastním jménem Carmen Farkašová-Čelková, pocházela ze Slovenska. Na přelomu 50. a 60. let vystupovala v pražském divadle Rokoko a později v Semaforu. Zpívala i v zahraničí včetně proslulé pařížské Olympie. Její asi nejpopulárnější šanson Levandulová vznikl ze spolupráce se skladatelem Petrem Hapkou a textařem Michalem Horáčkem. Za album Potměšilý host, na kterém tento hit vyšel, dostala v roce 1992 od Supraphonu platinovou desku.

Uměleckou kariéru ukončila v srpnu 2011. V dubnu 2013 byla povýšena na komandéra francouzského Řádu za zásluhy. V říjnu 2014 jí prezident České republiky Miloš Zeman udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy. Slovenský prezident Andrej Kiska jí v lednu 2016 udělil Řád Ľudovíta Štúra II. třídy.