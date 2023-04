Praha - K propojení stanic metra D Pankrác a Olbrachtova zbývá prokopat 60 metrů tunelu. Na stavbě je už vykopáno zhruba 1,6 kilometru tunelů, což je polovina. Dokončena byla například ražba dvojkolejného tunelu, zahájena ražba propojovacího tunelu linek C a D nebo obratových tunelů a těch pro eskalátory. Novinářům to řekli představitelé hlavního města, dopravního podniku (DPP) a dodavatelů. Stavba začala před rokem a dosud do DPP investoval zhruba 1,8 miliardy korun. Ražby na prvním úseku metra D budou trvat ještě necelé tři roky, tedy zhruba do přelomu let 2025 a 2026. Stavbu provádějí společnosti Hochtief, Subterra a Strabag.

Na budovaný úsek z Pankráce na Olbrachtovu naváže část z Olbrachtovy na Nové Dvory. Celkové náklady by měly být při započtení inflace předběžně 52,09 miliardy korun. Přesná cena ale vzejde až z výsledku soutěže na stavebníka pro druhý zmíněný úsek. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice

"Je to investice do budoucnosti pražské dopravy. Pokud vše půjde, tak jak má být, první cestující se v autonomních vozech bez řidičů, projedou už na konci roku 2029. Máme vyražených už 1,6 kilometru nových tunelů metra D. Celkem už bylo od zahájení výstavby vytěženo 67.848 metrů krychlových rubaniny a bylo použito 17.831 metrů krychlových betonu," řekl primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti).

Dělníci dokončili ražbu dvojkolejného tunelu, který spojuje budoucí stanice Pankrác a Olbrachtova. "Razíme jednotlivé jednokolejné úseky před stanicí Olbrachtova, protože tam se tunel rozdvojuje pro vjezd do stanice. A zahájili jsme ražbu tunelové propojky, která propojí trasy linky C a D. Probíhají nějaké práce na geologickém zajištění pro přípravu a zahájení ražeb jednotlivých stanic, zejména stanice Pankrác je poměrně náročná a velká, je to přestupní stanice," řekl ČTK předseda představenstva společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda.

Zasedá hodnotící komise, která posuzuje nabídky dodavatelů na stavbu navazujícího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory. "My bychom velmi rádi, ale to znamená, že vše půjde hladce, na podzim zahájili výstavbu tohoto úseku společně s přístupovými tunely z Depa Písnice," řekl ředitel DPP Petr Witowski. Vliv na cenu má mimo jiné inflace i ceny energií a práce. DPP počítal s tím, že druhá etapa vyjde na 23 či 24 miliard, avšak podle Witowského cenové nabídky uchazečů jsou vyšší, než byl odhad DPP.

Příprava stavby metra D se potýkala s řadou problémů. Město se muselo dohodnout s vlastníky pozemků podél plánované trasy. K dohodě všechny strany, kterých se týká stavba Pankrác-Nové Dvory, dospěly v roce 2019.

Co se týče trasy z Nových Dvorů do Písnice, tam podniku chybí potřebná povolení a zároveň je potřeba ještě vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemkům potřebným k výstavbě. "Stoprocentní majetkové zajištění je po Nové Dvory a jak se blížíme k depu, majetkoprávního zajištění je méně a méně. Zatím nás to ale v ničem nebrzdí," řekl Witowski. Harmonogram celé výstavby to podle něj neohrožuje, neboť nejdéle potrvá mezi Pankrácem a Olbrachtovou.