K prodloužení nouzového stavu se Sněmovna sejde v pátek

Praha - K další vládní žádosti o souhlas s prodloužením nouzového stavu se Sněmovna sejde v pátek dopoledne. Schůzi svolal na 10:30 její předseda Radek Vondráček (ANO). Menšinový kabinet ANO a ČSSD chce stav nouze dalších 30 dnů do úterý 27. dubna. Podporu pro návrh nyní v dolní komoře nemá.

Nynější stav nouze vyhlášený kvůli epidemii covidu-19 končí s nedělí 28. března. Na nouzový stav se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí. Opoziční strany dostaly od vlády podklady k žádosti v pondělí.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí uvedl, že přísná opatření je třeba udržet nejméně do Velikonoc, a to včetně zákazu cestování mezi okresy. Právě k omezení pohybu lidí je nouzový stav nutný, není možné využít jen takzvaný pandemický zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Opozičním předákům se nelíbí zejména zákaz jezdit i na vlastní chalupy či chaty, pokud jsou v jiném okresu.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. Loni na jaře trval kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Celkem byl dosud vyhlášen na 241 dnů.

STAN nechce, aby nouzový stav trval celých dalších 30 dní

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) trvá na tom, že by nouzový stav kvůli covidu-19 neměl trvat celých dalších 30 dnů, jak žádá vláda. Novinářům to před dnešním jednáním Sněmovny řekl předseda STAN Vít Rakušan. Podle Starostů by se měl upravit zákaz cestování mezi jednotlivými okresy tak, aby bylo možné cestovat na vlastní chaty. Kontroly by se pak měly zaměřit na dodržování karantény, uvedl Rakušan.

Kabinet v pondělí schválil žádost poslancům, aby nouzový stav v Česku místo 28. března skončil až 27. dubna. Starostové však odmítají, aby Sněmovna dala kabinetu dalších 30 dní. "Vládě by to dalo možnost 30 dnů uplatňovat v podstatě jakákoliv opatření, která se dotýkají nejzákladnějších práv," vysvětlil Rakušan. Vyzdvihl v té souvislosti nedávno schválený pandemický zákon a jeho požadavek, aby kabinet opatření a vývoj epidemie hodnotil ve Sněmovně jednou za 14 dní.

Starostové chtějí ve středu na schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) navrhovat, aby lidé mohli cestovat mimo okres do vlastních rekreačních objektů. Jako kompromis připouští i to, že by se v takovém případě museli při případné kontrole prokázat negativním testem na covid-19. Mnohdy zbytečná represe by se podle STAN měla zaměřit na to, aby lidé dodržovali podmínky izolace a karantény.

STAN kritizuje, že se Babiš s opozicí schází vždy na poslední chvíli před hlasováním o nouzovém stavu, ale schůzky se nekonají i průběžně. "Nejsme žádní fanatičtí rozvolňovači, jsme schopni dojít kompromisu. Vláda ho musí zdůvodnit a neschovávat se za 30 dnů nouzového stavu, které využije k tomu, že se s námi zase bude bavit na poslední chvíli," konstatoval Rakušan. Odmítl populistická řešení, která by mohla stát lidi životy.

Poslanci ČSSD podpoří 30 dní stavu nouze, či kratší kompromis

Poslanci vládní ČSSD podpoří prodloužení nouzového stavu o 30 dní, mohli by ale hlasovat i pro kratší kompromis, pokud bude dávat smysl. Novinářům to dnes řekl místopředseda sociální demokracie Ondřej Veselý. Pokud se podaří udržet stávající vývoj epidemie, cílem by mohl být návrat dětí do škol od druhé poloviny dubna a květnové otevírání obchodů i služeb, uvedl.

Kabinet žádá poslance, aby nouzový stav v Česku místo 28. března skončil 27. dubna. "Jsme připraveni prodloužení o 30 dní podpořit, ale pokud bude debata o kratší době, která bude dávat smysl, tak jsme připraveni podpořit i toto," shrnul po dnešním jednání poslaneckého klubu ČSSD jeho postoj Veselý.

Podobně jako v pondělí vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček zmínil Veselý, že Česko kopíruje opatření Portugalska z doby před zhruba dvěma měsíci. "Pokud chceme uspět, musíme tu cestu dokončit," doplnil. Předčasné rozvolnění pravidel by aktuálně znamenalo spíš následování příkladu Polska, kde se nyní situace zhoršuje.

Pokud budou opatření v nynější podobě platit alespoň další dva týdny, vývoj by mohl dovolit začít vracet od druhé poloviny dubna děti do škol, míní Veselý. Podle portugalského modelu by pak zhruba v květnu mohly být na řadě obchody a po nich služby, dodal.