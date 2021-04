K prodeji MUS vypovídal Rychetský, na detaily si nevzpomněl

Praha - O privatizaci Mostecké uhelné společnosti (MUS) dnes v procesu s jejími manažery svědčil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který byl v době prodeje státního podílu místopředsedou vlády Miloše Zemana. Shodně s dříve vyslechnutými exministry vypověděl, že vláda měla tendenci zbavovat se akcií ve firmách, v nichž ztratila majoritní podíl. Na detaily hlasování ohledně MUS si nicméně nevzpomněl. Zemanův kabinet schválil prodej jednomyslně, obžalovaní manažeři tehdy podle státního zástupce podvedli stát nejméně o 3,2 miliardy korun.

O prodeji 46procentního státního podílu firmě Investenergy za 650 milionů korun rozhodla sociálnědemokratická vláda současného prezidenta v roce 1999. Podle obžaloby spočíval podvod v tom, že ministři nevěděli, že skutečným nabyvatelem akcií budou manažeři MUS a že za ně zaplatí penězi z této těžební společnosti, kterou skrytě ovládli.

„Tehdy převládal názor, že jakmile stát ztratí v akciové společnosti majoritní podíl, dostává se do krajně nevýhodné situace. Tendence byla prostřednictvím Fondu národního majetku se toho minoritního podílu vzdávat,“ uvedl Rychetský, který se s pražským městským soudem spojil z Brna prostřednictvím videokonference.

„Pamatuji si velmi málo. Ze všech vlád se pořizovaly jak zvukové záznamy, tak písemný zápis. Tato cesta bude nepochybně autentičtější než vzpomínky člověka mého věku,“ podotkl sedmasedmdesátiletý Rychetský.

Připomněl, že v té době neměl ministerstvo ani poradce, kteří by mu mohli zpracovávat podklady v ekonomických věcech. „Když to byly materiály mimo moji odbornou způsobilost, řídil jsem se tím, co předložili příslušní ministři,“ uvedl k svému hlasování ve vládě. Privatizaci MUS měli v gesci ministři průmyslu a financí Miroslav Grégr a Pavel Mertlík, kteří u soudu vypovídali už dříve.

Soudkyně se Rychetského mimo jiné ptala, jaký byl jeho názor na cenu 650 milionů korun. „Myslím, že žádný. S oceňováním podniků jsem neměl a nemám žádné zkušenosti,“ odpověděl. Státnímu zástupci pak řekl, že kdyby vláda věděla, že peníze, jimiž má být za státní podíl zaplaceno, pocházejí z MUS, bylo by to pro její rozhodování důležité. „S tím by se nesouhlasilo. Nic takového mi ale nebylo známo,“ uvedl.

Obžalovaní Antonio Koláček, Marek Čmejla, Jiří Diviš a Oldřich Klimecký vinu popírají. Podle nich stát věděl, komu prodává, respektive ho to nezajímalo, protože se chtěl podílu v MUS zbavit. Poukazují také na to, že v souvislosti s MUS už byli odsouzeni ve Švýcarsku za totožné skutky. Za podvod a zneužití informací v obchodním styku jim v Česku hrozí až deset let vězení. Čmejla dnes poukázal na to, že brzy uplyne už 24 let od doby, kdy Fond národního majetku podal kvůli MUS první trestní oznámení.

Prezident Zeman má v kauze rovněž postavení svědka, soud jej plánuje vyslechnout také prostřednictvím videokonference. Termín výslechu zatím neoznámil.