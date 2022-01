K přeočkování proti covidu se registrovalo téměř 12.000 dětí od 12 let

Ilustrační foto - Zdravotnice očkuje dívku vakcínou proti koronaviru 27. prosince 2021 v ústecké Masarykově nemocnici, kde začalo očkování dětí od pěti do jedenácti let.

Ilustrační foto - Zdravotnice očkuje dívku vakcínou proti koronaviru 27. prosince 2021 v ústecké Masarykově nemocnici, kde začalo očkování dětí od pěti do jedenácti let. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - K přeočkování proti covidu-19 se do dnešních 17:00 registrovalo 11.837 dětí a mladých od 12 do 18 let, pro které se dnes registrace spustily. Zprávy SMS s upozorněním, že je registrace možná, odešly zhruba 100.000 osobám v tomto věku, které už jsou více než pět měsíců od dokončeného očkování. Na twitteru o tom dnes informovali zástupci Chytré karantény.

S očkováním dětí v tomto věku se v Česku začalo loni v červenci. Dosud má dokončené očkování podle dat z otevřených datových sad Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) asi 337.500 těchto mladých ze zhruba 621.500, tedy asi 54 procent. Přestože oficiálně je registrace povolená až od dnešního dne, kolem 1200 dětí už posilující dávku dostalo, většina ve věku 16 nebo 17 let. Lékaři k tomu přistupují například u dětí, jejichž zdravotní stav představuje vysoké riziko vážného průběhu covidu-19.

Starším 12 let bude jako přeočkování podávána vakcína Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech stejné síly jako dospělým. Dostanou ji i ti, kteří byli předtím očkováni vakcínou Moderna. Podle aktuálního doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) je zatím posilující dávka doporučována dospělým šest měsíců po dokončeném předchozím očkování, zejména starším 65 let a rizikovým skupinám.

Česko i některé další země se doporučení EMA nedrží striktně. Odstup přeočkování byl na základě doporučení České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zkrácen na pět měsíců. Její předseda a vedoucí Národního institutu pro zvládání pandemie, který radí ministerstvu zdravotnictví, Roman Chlíbek ČTK už na začátku ledna řekl, že by ČR měla přeočkování mladých ve věku 12 až 18 let připravovat. Očekával, že EMA pro ně posilující dávku v brzké době doporučí. Americké úřady přeočkování schválily 3. ledna.

Přestože u dětí při nákaze koronavirem vážný průběh nemoci většinou nehrozí, od začátku epidemie bylo podle dat ministerstva zdravotnictví hospitalizováno více než 11.000 lidí mladších 19 let a 1142 z nich bylo na jednotkách intenzivních péče. Jen za prvních 20 dní letošního roku bylo dětí hospitalizovaných s covidem-19 více než 640. Celkově se koronavirem nakazilo k 20. lednu 597.000 osob do 19 let z 2,19 milionu, v této věkové skupině tedy téměř každý čtvrtý.

Od začátku ledna si mohou pro posilující dávku očkování přijít všichni dospělí. Dosud ji zdravotníci aplikovali téměř 3,54 milionu lidí, což je zhruba třetina celé populace a více než polovina už očkovaných. Proočkovanost obecně i třetími dávkami je nejvyšší ve vyšších věkových kategoriích.