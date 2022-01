K posilující dávce se první den registrovalo asi 35.000 lidí od 18 do 29 let

Praha - K očkování proti covidu-19 se dnes registrovalo 64.000 lidí, drtivá většina z nich - zhruba 62.000 - projevila zájem o posilující dávku. Ve věkové kategorii 18 až 29 let, které se dnes otevřela registrace na posilující dávku po pěti měsících od druhé vakcíny, se zaregistrovalo zhruba 35.000 osob. Na twitteru to večer uvedl tým Chytré karantény.

Ode dneška mají nárok na posilující dávku už všichni dospělí. Dosud si lidé mladší 30 let museli počkat o měsíc déle. Urychlení se dotkne více než 251.000 lidí. Celkově byla posilující dávkou očkována zhruba pětina české populace a třetina těch, kteří očkování dosud absolvovali.

Ve věkové skupině 18 až 30 let bylo dosud očkováno téměř 723.000 lidí, z nich 47.500 do neděle 2. ledna už přeočkování absolvovalo. Ode dneška se mohou registrovat k očkování nebo si pro vakcínu přijít na očkovací místa, kde registraci nevyžadují, už pět měsíců po druhé dávce. Úřady zvažují, kdy otevřou tuto možnost i pro očkované ve věku 12 až 18 let, kteří se v Česku očkují od léta. Před Vánocemi se začali očkovat i děti od pěti let.

Odborníci i politici vyzývají lidi, aby si přišli pro třetí dávku, zvláště v době, kdy začíná převládat nakažlivější varianta omikron. Přeočkování totiž výrazně snižuje riziko vážného průběhu nemoci, který vyžaduje hospitalizaci.