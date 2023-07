K polským hranicím se přibližuje asi stovka wagnerovců, uvedl Morawiecki

Varšava - Stovka vojáků z ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny se přiblížila k běloruskému městu Grodno u polských hranic. Podle agentury Reuters to dnes uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki. Začátkem tohoto měsíce začala Varšava přesouvat více než 1000 vojáků na východ země kvůli rostoucím obavám, že by přítomnost wagnerovců v Bělorusku mohla vést ke zvýšení napětí na jeho hranicích.

"Situace je stále nebezpečnější. S největší pravděpodobností budou (wagnerovci) převlečeni za běloruskou pohraniční stráž a budou pomáhat nelegálním migrantům dostat se na polské území (a) destabilizovat Polsko," řekl Morawiecki na tiskové konferenci v Gliwicích na jihozápadě Polska.

"S největší pravděpodobností se budou snažit dostat se do Polska a předstírat, že jsou nelegální migranti, a to představuje další hrozby," dodal Morawiecki.

Polsko podle Morawieckého v posledních dvou letech zažívá permanentní hybridní útok na své východní hranici s Běloruskem. Dodal, že jen v letošním roce registroval přibližně 16.000 nelegálních pokusů o překročení hranice migranty, které do Polska "dotlačili" ruský prezident Vladimir Putin a běloruský vůdce Alexandr Lukašenko.

Morawiecki zdroj svých informací o pohybu příslušníků Wagnerovy skupiny neuvedl. Zakladatel běloruského opozičního projektu Hajun Anton Motolko agentuře Reuters řekl, že jeho skupina nezaznamenala žádné důkazy o tom, že by se wagnerovci přibližovali ke Grodnu. Hajun monitoruje vojenské aktivity v Bělorusku.

Město má potenciálně významnou pozici vzhledem k tomu, že se nachází v blízkosti suwalského průsmyku, strategického pásu země podél polsko-litevské hranice, který odděluje Bělorusko, spojence Ruska, od ruské enklávy Kaliningradu.

Začátkem července byl šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin na videu zachycen, jak vítá své bojovníky v Bělorusku a říká jim, že se prozatím nebudou dál účastnit války na Ukrajině. Místo toho jim nařídil, aby shromáždili síly pro Afriku - kde jsou zapojeni do řady konfliktů - a zároveň cvičili běloruskou armádu. Následujícího dne dorazilo několik wagnerovců do výcvikového prostoru v západním Bělorusku u města Brest, které leží na hranici s Polskem.

Podle Putina byl přesun wagnerovců do Běloruska součástí dohody, která ukončila červnový pokus skupiny o vzpouru, kdy její příslušníci pochodovali na Moskvu a hrozili, že Rusko uvrhnou do občanské války.

V roce 2021 Polsko zažilo zvýšený migrační tlak na hranicích s Běloruskem, kdy se do země snažily dostat tisíce migrantů. Varšava z této krize obvinila běloruskou vládu a uvedla, že do země proudí migranti z Blízkého východu a z Afriky pod falešným příslibem snadného přístupu do Evropské unie .Podle polských představitelů byl hybridní útok z Běloruska připravován společně s ruskými tajnými službami.