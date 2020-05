K pěti střídáním sáhli po pauze jen čtyři trenéři

Praha - Jen čtyři z 16 týmů první fotbalové ligy využily v úvodním kole po koronavirové přestávce možnost provést pět střídání. Šest celků sáhlo během zápasu ke čtyřem změnám a dalších šest dokonce zůstalo u klasického počtu tří. Trenéři nechtěli novinkou v pravidlech až příliš zasahovat do sestav a rozbít utkání a zároveň cítili, že v prvním kole po restartu sezony mají hráči dostatek sil.

Světová federace FIFA ve spolupráci s pravidlovou komisí IFAB umožnily revoluční změnu pravidel z tří na pět střídání vzhledem k očekávanému nabitému programu po koronavirové pauze. Liga v Česku se bude dohrávat dvěma koly týdně. Novinka zatím platí dočasně do konce roku.

Ve šlágru 25. kola mezi Spartou Praha a Plzní (1:2) udělali oba trenéři klasicky jen tři změny. "Může to být i tím, ze se sezona po restartu rozbíhá, že jsme věřili v to fyzično. Na druhou stranu to podle mě závisí i na průběhu zápasu. Do takového zápasu není pro hráče lehké naskočit, celé to rozbít. Když tam dáte pět lidí, je to už významnější zásah do sestavy," řekl na tiskové videokonferenci plzeňský trenér Adrián Guľa.

"Domnívali jsme se, že v čas, v který to mohlo přijít, by to nebylo pro mužstvo prospěšné. Proto jsme to nevyužili. Takže nejen z pohledu, že je první kolo, ale i z pohledu, jak se zápas vyvíjel. Uvidíme, co bude v následujících kolech. Nejen z pohledu fyzična, ale i z toho pohledu, jaké bude skóre, jak do toho budeme chtít vstupovat," dodal slovenský kouč.

Také v zápase Českých Budějovic s Libercem (0:1) trenéři střídali jen třikrát. U Dynama to bylo částečně dané i některými chybějícími hráči. "Měli jsme to v hlavě, ale samozřejmě vždy reagujete na průběh hry. Jak jsme dostali branku, snažili jsme se tam dát všechny útočné hráče. Někteří kluci, kteří by mohli hru oživit, bohužel nebyli. Směrem dozadu už nemělo smysl střídat," podotkl českobudějovický trenér David Horejš.

Liberecký Pavel Hoftych zase nechtěl více střídat kvůli příznivému skóre. "Měli jsme to v hlavě, měli jsme vymyšlené různé scénáře, kdy do toho jít a kdy ne. Ale vzhledem k tomu, že jsme vedli, jsme se chtěli chovat spíše konzervativně. Poradili jsme si se třemi střídáními jako běžně, nechtěli jsme do toho extra sahat, protože mužstvo fungovalo. Můžete tomu víc ublížit než třeba přinést," uvedl Hoftych.

Podobně při domácí bezbrankové remíze s Olomoucí přemýšlel trenér Slovácka Martin Svědík. "Samozřejmě jsem věděl, že můžu střídat pět hráčů, vůbec jsem na to nezapomněl, ale myslím, že nebylo potřeba do toho sahat. Mužstvo ve druhém poločase nějakým způsobem šlapalo. Pak jsme do toho vstoupili třemi střídání a víc v téhle fázi nebylo potřeba," řekl Svědík.

Ani v úterním šlágru Mladé Boleslavi s vedoucí Slavií (0:1) žádný z trenérů pět střídání nevyužil. "Mělo to nějakou logiku. Na lavičce jsme měli tři hráče z B-týmu a jednoho dorostence. Přiznám se, že hlavně u něj jsem měl nutkání ho do utkání pustit, ale do poslední chvíle to bylo otevřené. Nechtěl jsem stahovat další hráče. I když třeba Ladra a Budínský už toho měli plné zuby, jsou to přece jen hráči, kteří umí dát branku v závěru. Nebyl k tomu ani výsledek, ani okolnosti, abychom využili víc střídání," uvedl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Pouze v utkání mezi Bohemians 1905 a Teplicemi (4:0) využili možnost pětkrát střídat oba trenéři. Hostující kouč Stanislav Hejkal provedl tři změny už v poločase, kdy jeho tým prohrával 0:2. K pěti střídáním sáhli v tomto kole ještě při svém ligovém debutu příbramský Pavel Horváth a karvinský Juraj Jarábek.

"Věděl jsem, že máme pět střídání, tak jsem to prostě udělal. Kdybych měl tři, tak jsem třikrát o poločase nestřídal," řekl Hejkal. "První tři střídání byla z výkonnostních důvodů, ti hráči se mi nelíbili. Poté si o to řekl Knapík, kterému se točila hlava. A pak jsem vystřídal Řezníčka, který měl žlutou kartu. Nechtěl jsem, aby dostal druhou, protože ho budeme v dalším kole potřebovat," dodal teplický trenér.