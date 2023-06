K odkladu konce zápisu rodných čísel do průkazů se vláda postavila neutrálně

Praha - Další odklad ukončení zapisování rodných čísel do občanských průkazů o čtyři roky, jak to navrhlo opoziční hnutí ANO, vláda nepodpořila, ani neodmítla. Na dnešním zasedání k předloze zaujala neutrální stanovisko, vyplývá z výsledků zasedání. Rodná čísla se měla podle novely objevovat v průkazech vydaných do konce roku 2028 místo do konce roku 2024.

Posun zdůvodňují poslanci ANO vysokými náklady, které by si podle nich vyžádal přechod na jiný identifikátor. "Vláda v obecné rovině považuje prodloužení předmětného přechodného období za vhodné," stálo v předběžném stanovisku kabinetu. Vládní legislativci ale zároveň upozornili, že by bylo nutné upravit i další právní předpisy. Jde například o insolvenční zákon, aby bylo možné vyhledat dlužníka v insolvenčním rejstříku s využitím rodného čísla rovněž až do konce roku 2028.

Náhrada rodných čísel jiným identifikátorem vyžaduje podle předkladatelů novely o občanských průkazech změny informačních systémů veřejné správy i soukromého sektoru, například ve finančnictví. V nynější ekonomické situaci by bylo podle zdůvodnění "neúčelné a nehospodárné vynakládat další obrovské množství veřejných i soukromých prostředků na popisovanou úpravu informačních systémů a registrů". Cílem novely je podle předkladatelů odložit přechod na nový identifikátor na příznivější dobu ve srovnání s nynějškem, kdy se subjekty veřejného i soukromého práva potýkají s dopady krizí a nemají dost peněz.

Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) označil koncem května za nesmysl studii, podle níž by odklon od rodných čísel stál zhruba 56 miliard korun, neboť podle něho mylně počítá s jejich úplným zrušením. Zadavatelé studie se proti jeho vyjádření tehdy ohradili. Bartoš uvedl, že chce opětovný odklad ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů kvůli nynější rozpočtové situaci prodebatovat do poloviny roku. Vicepremiér také připomněl, že postupné nahrazování rodných čísel jiným číslem je plánováno od roku 2009. Projevilo se to podle něj už v základních registrech, které umožňují ověřit identitu občana pod neutrálními identifikátory.

Konec zapisování rodných čísel do občanských průkazů odložili zákonodárci loni o rok novelou, kterou vznikla Digitální a informační agentura. Podle nyní platného zákona už tato čísla, z nichž lze vyčíst věk a pohlaví nositelů, nebudou součástí těchto dokladů od roku 2025.