K očkování se ve středu přihlásilo 126.000 lidí starších 65 let

Praha - K očkování proti covidu se do středečního večera přihlásilo 126.000 lidí starších 65 let, pro něž se dnes spustila registrace. Na twitteru o tom informovali zástupci projektu Chytrá karanténa. Podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) je lidí mezi 65 a 69 lety zhruba 670.000. Kolem 150.000 z nich zároveň patří do skupiny chronicky nemocných, kteří už k očkování přihlášeni byli, řekl ministr poslancům.

Celkově bylo v Česku za 3,5 měsíce očkování podáno 2,2 milionu dávek, každý člověk musí dostat dvě.

"Registrace na očkování lidí nad 65 let úspěšně pokračuje. Nyní je zaregistrováno již 126 tisíc lidí," uvedl dnes kolem 21:00 tým Chytré karantény. A dodal, že operátoři na infolince 1221 stihli za dnešek vyřídit 23.500 hovorů.

Ministr Arenberger dnes ve Sněmovně zopakoval, že se lidí nad 65 let bude hlásit až 400.000. Důvodem je právě to, že někteří senioři v této věkové skupině už mohli registrovat dříve kvůli chronickým nemocem, u kterých může nákaza koronavirem jejich zdravotní stav zkomplikovat.

Podle dat ministerstva o očkování k pondělí bylo lidem ve věku 65 až 69 let dosud podáno přes 100.000 dávek, asi 26.600 z nich má dokončeno očkování dvěma dávkami. Kromě chronických pacientů může jít také například o zdravotníky nebo učitele. Lidem mladším 65 let bylo v Česku podáno přes 740.000 dávek, 296.000 z nich má dokončené očkování.

Očkování proti covidu začalo v Česku loni 27. prosince. Nejprve se mohli nechat vakcinovat zdravotníci, zaměstnanci a klienti domovů pro seniory, kde se na podzim nákaza častěji šířila. Postupně se registrace otevírala také pro mladší vybrané skupiny zaměstnanců kritické infrastruktury, učitele nebo sociální pracovníky. Z pacientů mají nárok na očkování například lidé léčící se s nádory, cukrovkou, těžkým astmatem či vyžadující dialýzu.

Z 1,45 milionu lidí nad 70 let žijících v Česku dostalo už alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu 57 procent, dokončené očkování dvěma dávkami má skoro 29 procent. Ve čtvrtek se budou nejstarší lidé nad 80 let očkovat tři měsíce. Vakcinace se pozitivně projevila na podílu nakažených, hospitalizovaných i úmrtí této věkové skupiny na celkových počtech.