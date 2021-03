K očkování se první den přihlásilo 23.000 chronických pacientů

Praha - K očkování proti covidu-19 se první den registrovalo přes 23.000 chronických pacientů pod 70 let, kteří patří mezi koronavirem více ohrožené skupiny. Termín vakcinace už má zhruba 1450 z nich. Vyplývá to z otevřených dat, která publikuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Přednostní očkování vybraných pacientům umožňují speciální kódy, které jim dávají jejich ambulantní lékaři. Uplatnit je musí do konce dubna.

Více než polovina z registrovaných jsou starší 60 let. Zhruba 7700 z nich jsou pak lidé nad 65 let. Jejich vrstevníci bez chronických nemocí se podle středečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) budou moci začít registrovat k očkování po Velikonocích. Kód od ambulantního specialisty využilo ve středu také asi 5300 pacientů ve věku 50 až 59 let, 2900 ve věku 40 až 49 let, 890 od 30 do 39 let a 357 mladších 30 let. Přihlásilo se jako chroničtí pacienti také asi 1100 seniorů nad 70 let, kteří se mohou hlásit bez kódu jen na základě věku už od začátku března.

Z více než 23.000 ve středu registrovaných má 7093 má zájem nechat se očkovat v Praze. Na druhém místě je Středočeský kraj (2714), následovaný Jihomoravským (2219) a Moravskoslezským (1972). Naopak nejméně se jich k očkování přihlásilo v Libereckém (658) a Karlovarském (276) kraji, které také mají nejméně obyvatel.

Za celou středu přibylo v registračním systému 40.900 nových registrací. Kromě chronických pacientů se ve přihlásilo 8317 zaměstnanců škol, 585 zdravotníků a zhruba 9000 seniorů nad 70 let.

Kódy pro přednostní očkování dávají lékaři z patnácti odborností. Přeseda Sdružení ambulantních specialistů Zorjan Jojko ČTK ve středu řekl, že by další měly postupně přibývat. Chybí podle něj například možnost pro revmatology, lékaře z ORL nebo obezitology. Přitom obezita je jedním z faktorů, který přednostní očkování umožňuje.

Dále na něj mají nárok také například lidé s rakovinou, cukrovkou, těžkým astmatem nebo dalšími vážnými nemocemi srdce, plic, jater nebo ledvin. Podrobný seznam diagnóz, které mají nárok na přednostní očkování, zveřejnilo ministerstvo na webu pacientských organizací.

Celkově se podle informací ministerstva zdravotnictví registrovalo k očkování přes 926.000 lidí. Termín má rezervovaný 611.000 z nich. Z nejstarších seniorů nad 80 let se přihlásilo přes web k očkování 247.000, což je asi 56 procent této věkové kategorie. U seniorů ve věku 70 až 79 let je to více než 424.000, tedy asi 42 procent. Ze zhruba 260.000 pracovníku ve školství se registrovalo přes 191.000 a termín očkování má 111.000 z nich.

O očkování u praktických lékařů má zájem více než 462.000 lidí, termín má rezervovaný asi 21.000 z nich. Do očkování se již zapojilo nebo má zájem se zapojit asi 3500 ordinací.