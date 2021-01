K očkování se první den i přes potíže zapsalo 109.500 seniorů

Ministerstvo zdravotnictví 15. ledna 2021 spustilo webovou stránku centrálního registračního systému, na které se lidé starší 80 let mohou přihlásit na očkování proti covidu-19. V Liberci seniorům s registrací telefonicky pomáhaly pracovnice krajského úřadu.

Ministerstvo zdravotnictví 15. ledna 2021 spustilo webovou stránku centrálního registračního systému, na které se lidé starší 80 let mohou přihlásit na očkování proti covidu-19. V Liberci seniorům s registrací telefonicky pomáhaly pracovnice krajského úřadu. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Spuštění registračního systému na očkování proti koronaviru pro lidi nad 80 let dnes ráno provázel velký zájem i technické problémy. Do večera se podařilo zaregistrovat 109.500 seniorům, což je asi čtvrtina z této skupiny nejstarších obyvatel země, z toho 8791 má rezervovaný termín, sdělil ČTK vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla.

První dostupné kapacity se vyčerpaly asi za hodinu, rychle zmizely i další přidané časy během odpoledne, další termíny pro zaregistrované se mají objevit v dalších dnech. Start se neobešel bez komplikací - zpožďovaly se autorizační textové zprávy, systém byl chvílemi nedostupný, přetížená byla i telefonní linka 1221. Podle opozice systém nefunguje správně, podle odborníků je zbytečně komplikovaný, nevyzkoušený a žádá příliš mnoho údajů; premiér Andrej Babiš (ANO) ho ale hájil. Od února podle všeho nezačne registrace pro všechny ostatní zájemce o očkování, jak stát původně plánoval.

Epidemie v Česku začala v posledních dnech zpomalovat, zmírnění protiepidemických opatření se ale v příštím týdnu podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) očekávat nedá. Zátěž nemocnic a hlavně jednotek intenzivní péče je podle odborníků stále vysoká, stejně jako virová nálož v populaci a komunitní šíření nákazy. Ministerstvo školství ale uvažuje o brzkém návratu maturantů či deváťáků do škol kvůli jejich blížícím se zkouškám.

Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000, většina z nich doma, stát zatím očkuje ty, kteří žijí v domovech. "Za první den se do registračního systému na očkování zapsalo více 25 procent všech lidí nad 80 let. Přesně 109.500. Téměř devět tisíc z nich (8791) z nich už má potvrzený termín, kdy si půjdou pro první očkování," uvedl večer na twitteru státní tým takzvané Chytré karantény.

Babiš dnes opakovaně odmítl výtky, že systém nefungoval. "Systém nezkolaboval, jak někteří tvrdili, ale byl přetížen," prohlásil. Operátoři kritizovali fakt, že se o požadavku státu na ověřovací textové zprávy při registraci dozvěděli až po spuštění systému a rychlost odesílání je taková, jakou si stát objednal.

Opoziční politici kritizovali nejen dnešní obtížný start registračního systému, který označili za špatně nastavený a komplikovaný, ale i další záležitosti spojené s vakcinací. Blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 navrhuje projednat strategii očkování příští týden ve Sněmovně, případně na mimořádné schůzi.

Za zbytečné premiér považuje, aby se registrace na očkování otevřely 1. února pro všechny, jak dosud stát avizoval. V prvním čtvrtletí se totiž zřejmě nedostane na očkování lidí mimo preferované skupiny. Firmy by mohly začít očkovat své zaměstnance až "v průběhu pozdního jara", odhadl dnes Blatný.

Že si termín mohlo zarezervovat jen omezený počet registrovaných seniorů, je podle premiéra dán tím, že většina dávek vakcín je stále určena k očkování v nemocnicích a domovech pro seniory, tedy mimo rezervační systém. Termínů budou týdně řádově tisíce, možná deset tisíc. Dávek přijde týdně 70.000, očkují se dál i zdravotníci a lidé v domovech, v neděli začne očkování druhou dávkou.

Zdravotníci by ovšem mohli obdržet druhou dávku o týden později, než bylo v plánu, řekl Babiš. Umožní to získat prostor pro očkování seniorů nad 80 let. Po dohodě s Blatným by se měli očkovat až 28., nikoliv 21. den po první dávce. Totéž se týká i premiéra. Babiš byl prvním v Česku, kdo očkování proti koronaviru 27. prosince absolvoval, druhou měl dostat v pondělí. Vakcínu zatím dostalo přes 94.000 lidí.

Ve čtvrtek přibylo v zemi dalších 8032 potvrzených případů nákazy, to bylo téměř o polovinu méně než před týdnem. V Česku je nyní víc než 143.000 nakažených, počet hospitalizovaných s covidem-19 se snížil mírně nad 7000, asi 1100 z nich zůstává ve vážném stavu a jednotky intenzivní péče se blíží k maximu své kapacity. S koronavirem od březnového začátku epidemie zemřelo přes 14.000 lidí, z toho poslední tisícovka úmrtí přibyla za posledních šest dní.

Index rizika protiepidemického systému PES, kterým se v Česku řídí opatření proti šíření nákazy, se druhý den drží na čtvrtém stupni. Snížil se ze 75 na 72 bodů, klesl potřetí za sebou. Platná opatření nyní odpovídají přísnějšímu pátému stupni, vláda ale v pondělí projedná jeho dílčí úpravy, například sortimentu povoleného k prodeji v obchodech.

Začátkem příštího týdne se má rozhodnout také o možném návratu některých žáků do škol. Pro ministerstvo školství je prioritou zejména co nejrychlejší obnovení prezenční výuky závěrečných ročníků základních a středních škol, které na jaře čekají přijímací, maturitní či závěrečné zkoušky. Blatný už dříve řekl, že k nějaké formě prezenční výuky by se mohli vrátit nejdřív 25. ledna.

Od pondělí budou nově potřeba negativní testy na koronavirus při návratu českých občanů i cizinců z Maďarska, Malty, Azorů a Madeiry. Nutné testy naopak nově nebudou z Lucemburska.

Příští týden odstartují dva nové podpůrné programy na pomoc podnikatelům, které postihla protikoronavirová omezení, a to COVID gastro uzavřené provozovny a třetí výzva COVID - Nájemné.