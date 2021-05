K očkování se po půlnočním výpadku registrovalo 100.000 lidí 40+

Praha - K očkování proti covidu-19 se registrovalo do 08:30 přes 100.000 lidí ve věku 40 až 44 let, kterým byla registrace nově umožněna. Na twitteru to napsal tým projektu Chytrá karanténa, který registrace k očkování spravuje. Celkově je v tomto věku přes 900.000 lidí, asi sedmina byla očkována už dříve v některé z prioritních skupin. Přestože oficiálně měla být registrace spuštěna o půlnoci, podle informací ČTK bylo možné se přihlásit už zhruba hodinu před ní. Po půlnoci měl systém asi 50minutový výpadek. Chytrá karanténa se ráno na twitteru za výpadek omluvila.

Lidem, kteří chtěli využít možnost se registrovat, systém neumožňoval webové stránky otevřít, později byly problémy i se SMS zprávami s PIN. "Stránka nefungovala, pak přišla SMS, ale nebyla kam vyplnit. Při dalším pokusu stránka na zadání s PIN naskočila, ale nepřišla SMS. Pak se to celé shodilo s tím, že probíhá údržba systému," popsal zpravodaj ČTK problémy, které trvaly do 00:50. Po čtvrté hodině ranní registrace podle zpravodajky ČTK již fungovala bez obtíží.

Chytrá karanténa ráno před 07:00 na twitteru uvedla, že problém je vyřešený. Všem lidem, kterým přihlášení zkomplikovali, se omluvili. "Doposud se registrovalo přes 34 tisíc zájemců," dodali.

Od půlnoci z neděle na dnešek mají možnost hlásit se k očkování lidé starší 40 let. V této věkové skupině jich v ČR žije více než 923.000. Dosud jim mohli zdravotníci vakcínu podat jen v případě, že pracovali ve školství, zdravotnictví, sociálních službách nebo kritické infrastruktuře nebo měli nějakou z chronických nemocí. Dokončené očkování má v tomto věku už téměř 59.000 z nich.

K registraci čtyřicátníky vybízel před půlnocí na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO). "Pokud je vám 40 plus, zaregistrujte se právě teď na očkování. Jste silná skupina a doufám, že vezmete registrace útokem," uvedl.