K očkování se ode dneška mohou registrovat zbývající chroničtí pacienti

Praha - Ode dneška se mohou k očkování registrovat zbývající chroničtí pacienti, kteří k němu zatím neměli přístup. Jde například o pacienty se vzácnými genetickými onemocněními či lidi, kteří například kvůli intelektové nedostatečnosti nebo jiným postižením nedokážou dodržovat protiepidemická opatření. Očkování proti covidu začalo v Česku loni 27. prosince. Od té doby bylo podáno přes dva miliony dávek. Ukončené očkování, tedy obě potřebné dávky má přes 700.000 obyvatel Česka, kde žije 10,7 milionu lidí.

Nyní se mohou k očkování hlásit hlavně lidé nad 70 let, někteří chroničtí pacienti, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb a lidé z integrovaného záchranného systému. Přednost měli i učitelé, kteří se mohli registrovat převážně v březnu. Od středy 14. dubna bude registrace otevřena i pro lidi nad 65 let, tedy především pro lidi ve věku 65 až 69 let. Těch je podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) asi 670.000, někteří ale už se nahlásili k očkování kvůli tomu, že mají také chronické onemocnění. Ministr odhaduje, že se jich bude nyní hlásit kolem 400.000.

V Česku se zatím očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Zhruba 77 procent dosud podaných vakcín je od společností Pfizer/BioNTech, necelých 13 procent od AstraZeneky a víc než deset procent od firmy Moderna. Ve druhé polovině dubna by měly dorazit také první dodávky od firmy Johnson & Johnson, které stačí na rozdíl od látek ostatních výrobců podat jen jednu dávku.