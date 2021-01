K očkování se od pátku zatím registrovalo 152.370 seniorů

Praha - Na očkování proti covidu-19 se k dnešním zhruba 17:00 registrovalo v centrálním rezervačním systému 152.370 seniorů starších 80 let, 42.250 z nich si i rezervovalo termín očkování v některém z očkovacích míst v republice. ČTK to odpoledne sdělil vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Registrace do centrálního systému byla spuštěná v pátek 15. ledna v 08:00. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000.

Na základě rezervace bylo do soboty 16. ledna naočkováno 1671 lidí, jak uvedl v sobotu odpoledne premiér Andrej Babiš (ANO). Vedle zaregistrovaných seniorů vakcínu dostávají také zdravotníci a klienti domovů pro seniory. Dávek od konce prosince, kdy očkování začalo, do ČR přišlo zhruba 169.000.

Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let v pátek doprovázely technické problémy, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. S komplikacemi se potýkala pražská Fakultní nemocnice v Motole, nemocnice v Liberci a Fakultní nemocnice Ostrava. Ta proto s očkováním seniorů začala až dnes. "Problém byl na straně těchto nemocnic, ne na straně centrálního rezervačního systému, a tyto problémy se vyřešily," řekl v sobotu premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj registrační systém funguje dobře.

Páteční zahájení registrace lidí nad 80 let k očkování dnes v pořadu Partie televize CNN Prima News kritizoval prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. Podle něj se státu nepodařilo. Řekl, že zahájení očkování proti koronaviru v Česku nebylo připravené a nezvládlo by se bez nemocnic, které ale vzhledem k jejich zatížení pacienty s nemocí covid-19 dostává pod další tlak. Problémy spuštěného on-line systému ukázaly, že nemůže registrovat miliony zájemců o vakcínu, jak se s tím počítalo od 1. února, míní šéf ČLK. Při odkládání druhé dávky vakcíny by se podle Kubka mohlo stát, že pro lidi naočkované první dávkou druhá dávka nebude k dispozici. O doporučení dávat druhou dávku místo 21. den až 28. den po první dávce mluvil v pátek premiér. Získá se tak podle něj prostor pro očkování lidí nad 80 let.

V sobotu v ČR přibylo 5199 případů koronaviru, opět zhruba o třetinu méně než před týdnem. V nemocnici je 6473 nakažených, nejméně za téměř dva týdny.