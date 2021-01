K očkování se k dnešním 8:15 zaregistrovalo 143.111 seniorů

Praha - Na očkování proti covidu-19 se k dnešním 8:15 registrovalo v centrálním rezervačním systému 143.111 seniorů. Z toho 34.898 lidí starších 80 let si rezervovalo termín. ČTK to dnes sdělil vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Registrace do centrálního systému byla spuštěná v pátek 15. ledna v 08:00. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441.000.

"Od sobotní půlnoci je to zatím jen malý nárůst," uvedl dnes ráno pro ČTK ke statistice Dzurilla.

Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let v pátek doprovázely technické problémy, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. S komplikacemi se potýkala pražská Fakultní nemocnice v Motole, nemocnice v Liberci a Fakultní nemocnice Ostrava. Ta proto s očkováním seniorů začala až dnes. "Problém byl na straně těchto nemocnic, ne na straně centrálního rezervačního systému, a tyto problémy se vyřešily," řekl k tomu v sobotu premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj registrační systém funguje dobře.

Na základě rezervace bylo naočkováno 1671 lidí, uvedl v sobotu odpoledne Babiš. Na telefonní lince 1221 podle Dzurilly v pátek operátoři odbavili 12.257 hovorů, v sobotu bylo hovorů o 2300 méně. S pomocí operátora na telefonu si za tyto dva dny svůj termín k očkování přes centrální systém rezervovalo 13.695 seniorů nad 80 let. Celkem bylo zatím proti koronaviru očkováno 105.167 lidí, vedle zaregistrovaných seniorů vakcínu dostávají také zdravotníci a klienti domovů pro seniory. Dávek od konce prosince, kdy očkování začalo, do ČR přišlo víc než 169.000.

Stát podle Babiše čeká na upřesnění od dodavatele vakcíny, farmaceutické firmy Pfizer, jak se budou v příštím týdnu krátit dodávky. Podle dosavadních informací má do Česka příští týden přijít zhruba 93.600 vakcín na 31 očkovacích míst, dodávky se mají snížit o 40 až 50 procent, uvedl Babiš. Pfizer plánuje omezení dodávek do Evropy, aby mohl pracovat na zvýšení výrobní kapacity. Zpoždění mají podle premiéra také vakcíny od firmy Moderna.

V sobotu v ČR přibylo 5199 případů koronaviru, opět zhruba o třetinu méně než před týdnem. V nemocnici je 6473 nakažených, nejméně za téměř dva týdny.

Index protiepidemického systému PES k dnešku klesl na 70 bodů ze sta. V sobotu byl o dva body výše. Čtvrtý den je ve čtvrtém stupni. Za snížením indexu je pokles nákaz koronavirem mezi lidmi od 65 let. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Opatření proti koronaviru v Česku, která se s využitím indexu řídí, nyní odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni a ministerstvo zatím změnu nechystá.