K očkování proti covidu se přihlásilo přes 165.000 lidí ve věku 16 až 30 let

Praha - Od spuštění registrací se k očkování proti koronaviru zaregistrovalo více než 165.000 lidí ve věku 16 až 29 let. Data k dnešním zhruba 10:30 publikovali zástupci projektu Chytrá karanténa. V Česku mladých v této věkové skupině žije podle statistiků přibližně 1,485 milionu.

Očkování proti novému typu koronaviru začalo koncem prosince a lidé se k němu mohli přihlašovat postupně podle věku. Zdravotníci v Česku dosud aplikovali přes 5,5 milionu dávek některé ze čtyř druhů vakcín. Plně naočkováno je téměř 1,6 milionu lidí.

Rozhodnutí otevřít očkování pro všechny zájemce od 16 let oznámil premiér Babiš v neděli. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila použití očkovací látky od firmy Pfizer/BioNTech i pro lidi od 12 let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) o víkendu odhadl, že očkování skupiny 12+ vláda spustí nejpozději ve druhé polovině léta. "Ale to bych spekuloval, bude záležet na zájmu generace 16+," uvedl. Dnes na twitteru požádal, aby se lidé k očkování registrovali. "Je čas se vrátit zpět k normálnímu životu," uvedl.

Lidé se k očkování mohli začít přihlašovat postupně podle věku, od toho se odvíjí také zájem a proočkovanost jednotlivých skupin. Osmdesátníci se očkují od poloviny ledna, sedmdesátníci od začátku března. S každou další věkovou skupinou podíl registrovaných klesá. Mezi čtyřicátníky projevila zájem o očkování zhruba polovina. Zatím poslední skupinou, pro kterou byla spuštěna registrace, byli od 26. května lidé ve věku 30 až 34 let.