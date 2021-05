K očkování proti covidu-19 se registrovalo přes polovinu starších 16 let

Praha - K očkování proti covidu-19 se dosud přihlásilo nebo už vakcínu dostalo přes polovinu lidí starších 16 let, pro které je zatím schválená. Vyplývá to z dat o očkování ke čtvrtku zveřejněných ministerstvem zdravotnictví. Zájem je nižší u mladších věkových skupin. Nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes ve Sněmovně řekl, že se na ně zaměří komunikace. Očkovat proti covidu se v ČR začalo před pěti měsíci. Od 1. června se budou registrovat všichni lidé nad 16 let, očekává se brzy povolení vakcíny i pro mládež nad 12 let.

Lidé se k očkování mohli začít přihlašovat postupně podle věku, od toho se odvíjí také zájem a proočkovanost jednotlivých skupin. V nejstarších skupinách nad 70 let je očkováno či registrováno 86 procent z věkové skupiny, osmdesátníci se očkují od poloviny ledna a sedmdesátníci od začátku března.

S každou další věkovou skupinou podíl registrovaných klesá. Mezi čtyřicátníky už projevila zájem o očkování zhruba polovina. V neděli byla spuštěna registrace pro lidi ve věku 35 až 39 let, vakcínu dostalo nebo se registrovalo zhruba 35 procent, od úterní noci se hlásili lidé ve věku 30 až 34 let, těch je dosud registrovaná necelá čtvrtina.

"Zájem není tak výrazný, jak bychom si možná všichni přáli. Budeme muset na mladší generaci více zaměřit komunikaci," řekl ministr poslancům.

Podle průzkumů ale zájem o očkování od loňského roku roste. Například Centru pro výzkum veřejného mínění v dubnu sdělilo 59 procent respondentů, že chce chce nechat očkovat a deset procent už očkování absolvovalo. To by znamenalo téměř dosažení hranice 70 procent, která je podle odborníků potřebná pro vytvoření kolektivní imunity, při níž se virus v populaci nešíří.

Alespoň jednu dávku očkování dostalo 3,6 milionu lidí. Dříve než by odpovídalo jejich věku se mohli k očkování přihlašovat chroničtí pacienti nebo vybrané profese, po zdravotnících také učitelé, hasiči, vojáci, policisté nebo sociální pracovníci.

Proto už alespoň jednu vakcínu dostala asi třetina čtyřicátníků a deset procent třicátníků. Dokončené očkování má ve většině věkových skupin pod 65 let asi desetina lidí, u sedmdesátníků zhruba 45 procent a 61 procent osmdesátníků.

Odstup obou dávek u nejčastěji používaných očkovacích látek od firem Pfizer/BioNTech a Moderna je sedm týdnů, u AstraZeneca 90 dní. První dávka podle nového rozhodnutí vlády stačí po třech týdnech pro prokázání bezinfekčnosti v rámci ČR a také pro cesty do sousedních zemí. Odborníci to kritizují, protože ochrana není dostatečná. Podle bývalého ministra Petra Arenbergera (za ANO) ale odpovídá bezpečnosti antigenního samotestu, který je alternativou pro průkaz bezinfekčnosti.

Lidé, kteří byli očkovaní dříve, ale často nemají o první dávce žádné potvrzení, dává se obvykle až po druhé. Od prvního června by mělo být možné potvrzení elektronicky stáhnout z webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Přístup je možný po ověření čísla občanského průkazu a rodného čísla nebo elektronické či bankovní identity. V současné době obsahuje informace o dokončeném očkování.

Počty registrovaných a očkovaných proti covidu-19 dle věkových skupin:

Věk Počet obyvatel (k 1.1. 2021) Registrace První dávka Dokončené očkování 80+ 447.526 86,9 % 76,8 % 61,4 % 70 - 79 let 1,038 mil. 86,2 % 77,3 % 44,6 % 65 - 69 let 672.418 77 % 69,3 % 11,1 % 60 - 64 let 625.465 69,3 % 61,6 % 11,3 % 55 - 59 let 669.733 64,5 % 56,2 % 12,2 % 50 - 54 let 686.000 60,5 % 51,2 % 10,5 % 45 - 49 let 882.586 57,5 % 44,6 % 9,4 % 40 - 44 let 893.321 48,6 % 27,8 % 7,8 % 35 - 39 let 753.310 34,8 % 14 % 6,1 % 30 - 34 let 718.931 23,8 % 9,5 % 4,6 % Celkem (starších 16 let) 8,878 mil. 51,6 % 41 % 14,9 % Celkem obyvatel 10,702 mil. 42,8 % 34 % 12,3 %

zdroj: data MZd o očkování k 26. květnu 2021