K obytným vozům a karavanům přibývají i přestavěné dodávky

Brno - K obytným vozům a karavanům v posledních letech přibývá neoficiální kategorie dodávek, které si jejich majitelé nechávají přestavět podle svých představ. Podle předsedy Sdružení dovozců obytných vozidel Jana Bízika jde o kompromis, kdy lidé obětují velký kus pohodlí a komfortu ve prospěch obvykle vyšší rychlosti, nižším poplatkům či snazšímu parkování, řekl v rozhovoru s ČTK na veletrhu Caravaning Brno.

Fotogalerie

Přestavbám se podle Bízika věnují v Česku dvě firmy, na Slovensku jedna. Obvyklým typem dodávky, který s lidé nechávají přestavět na obytné auto je Volkswagen Transporter. "Tyto dodávky jsou velkým kompromisem, když si představíte, že by se do malého prostoru měla vměstnat výbava pro čtyři, což je obvyklý počet. Nejčastěji takto jezdí na dovolenou rodiny. Potřebujete do auta umístit zázemí pro spaní, pobyt, cestování, vaření, umývání a záchod," řekl Bízik.

V přestavbách je tedy vše miniaturizované. "Když jsem vestavby na veletrhu v předchozích dvou letech procházel, zjistil jsem, že omezený prostor nutí ke krkolomným řešením. Jeden výrobce dal dokonce propanbutanový vařič s otevřeným ohněm do dřevěného rámu a když jsem se ho na to ptal, řekl, že je mu to jedno, když to lidé koupí. Myslím, že by však nemělo zvolené řešení ohrožovat ani auto, ani uživatele," řekl Bízik. Dodávky nemají například také izolaci stěn jako karavany, tudíž se v nich mnohem více sráží vlhkost.

Pokud zákazník přistoupí na to, že přestavěná dodávka nenabídne zdaleka takový komfort jako karavan či obytný vůz, má proti těmto kategoriím i několik výhod. Karavany připojené k tažnému vozidlu mohou jet obvykle nejvíce 100 až 110 kilometrů za hodinu. Obytná auta obvykle mohou jezdit 130, ale často váží více než 3,5 tuny. "V Česku proto musí platit stejné mýtné jako kamiony a i v jiných zemích mají dražší poplatky než osobní auta, i když ne tak výrazně. Malá dodávka platí mýtné jako osobní auta, také může jezdit stejně rychle," řekl Bízik. I tyto výhody stačí mnohým k tomu, že volí právě tento kompromisní typ obytného vozu.