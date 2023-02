K Novému Zélandu se blíží bouře Gabrielle, aerolinky ruší lety

Auckland - K Novému Zélandu se blíží bouře Gabrielle, severní část země už zasáhly silné deště. Úřady varují, že počasí se bude výrazně zhoršovat. Letecké přepravní společnosti kvůli očekávanému prudkému větru zrušily pondělní dálkové lety, které měly startovat nebo přistávat v Aucklandu. Až do úterního poledne místního času (půlnoc na úterý SEČ) jsou zrušené i všechny místní lety, uvedl dnes veřejnoprávní rozhlas RNZ.

Meteorologové očekávají, že by mohlo padat až 40 milimetrů srážek během hodiny. V pondělí večer by se měl vítr lehce utišit, plnou silou bude dout během úterka, uvedla šéfka meteorologů Georgina Griffithsová. Tlak v Aucklandu je podle ní aktuálně nejnižší za posledních 40 let.

K opatrnosti vyzval i premiér Chris Hipkins během návštěvy koordinačního centra v Aucklandu. Země se podle něj poučila z nedávných povodní. Centrální a lokální úřady na přípravách na zásah bouře úzce spolupracují, ujistil Hipkins.

Voda už zaplavila některé silnice na pobřeží. O případném uzavření škol budou rozhodovat jejich ředitelé s ohledem na počasí v okolí.