K nominaci adeptů na senátory a krajské zastupitele zbývá jen den

Praha - K nominaci letošních adeptů na senátory a krajské zastupitele zbývá už jen zhruba den. Lhůta pro předložení kandidátních listin končí v úterý v 16:00. Při minulých krajských volbách v roce 2016 se do nich přihlásilo 89 uskupení, z nichž ve všech 13 regionech mělo zastoupení jen šest. V senátních volbách v roce 2014 v obvodech, kde se bude hlasovat i letos, přihlášku podalo na 260 adeptů.

Před čtyřmi lety strany a hnutí podaly celkem ve všech 13 krajích 270 kandidátních listin. Byly jich o dvě desítky více než při předchozích regionálních volbách v roce 2012. Nejvíce přihlášek k minulým krajským volbám, a to 25, dostali v Moravskoslezském kraji. Nejméně jich bylo v Plzeňském a Královéhradeckém kraji, a to jen po 17 kandidátkách. V jižních Čechách a Ústeckém kraji evidovali přihlášky 23 seskupení, v Pardubickém kraji 22 a v Jihomoravském a Olomouckém kraji a na Vysočině by jich měli mít 21. Dvě desítky přihlášek dostaly úřady ve zbývajících krajích.

Krajské volby zřejmě budou více než jen bitvou o vládu v regionech. Pro mnohé strany budou i testem před sněmovními volbami v příštím roce. Vítězství v regionálních volbách bude obhajovat vládní hnutí ANO, které před čtyřmi lety zvítězilo v devíti ze 13 krajů a získalo 176 z 675 mandátů. Volební vítězství ale dokázalo přetavit jen v pět hejtmanských křesel.

Stejný počet hejtmanů získala díky povolebním koalicím druhá ČSSD, přestože vyhrála jen ve dvou krajích. Získala celkově 125 krajských zastupitelů, což představovalo zhruba pětinu křesel. Po jednom hejtmanovi mají KSČM (86 křesel), KDU-ČSL (61 křesel) a Starostové pro Liberecký kraj (SLK), kteří s partnerským hnutím STAN získali dohromady 56 mandátů. ODS obsadila 76 křesel, TOP 09 získala 19 mandátů, SPD 18 a Piráti pět mandáty.

V případě předchozích senátních voleb před šesti lety se nejvíce kandidátů přihlásilo v Praze 1, kde evidovali 15 uchazečů o senátorské křeslo. Naopak nejmenší zájem byl na Přerovsku, kde bylo nominováno pouze pět adeptů. V senátních volbách bude nejvíce mandátů obhajovat vládní ČSSD, a to deset z 27. Jedním z kandidátů sociální demokracie je i místopředseda Senátu Milan Štěch. Šest křesel bude obhajovat KDU-ČSL, čtyři pak senátoři za STAN a TOP 09, pod dvou ANO, ODS a Senátor 21. O znovuzvolení se pokouší miliardář Ivo Valenta (za Soukromníky).

Po předložení kandidátek začne jejich přezkoumávání, zda splňují zákonem požadované náležitosti. Výsledek bude znám v půlce srpna. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat 2. a 3. října společně s prvním kolem senátních voleb. Jejich finálové kolo by se konalo o týden později.