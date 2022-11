K návrhu na úplné zrušení EET se mají poslanci mimořádně sejít 25. listopadu

Praha - Sporný vládní návrh na úplné zrušení elektronické evidence tržeb (EET) mají poslanci schvalovat na mimořádné schůzi plánované na pátek 25. listopadu. Dnes by měli projednat vedle novely letošního rozpočtu vetované prezidentem Milošem Zemanem také například zrušení automatického zřizování datové schránky pro občany, které má platit od ledna. Na dnešním programu řádné schůze bude také předloha, která umožní vybírat v lednu prezidenta i voličům v izolaci kvůli covidu-19. Vyplývá to z informací ČTK z dopoledního jednání členů širšího vedení dolní komory.

Poslanci by dnes také měli schvalovat další stanovisko k ruské vojenské invazi na Ukrajinu. Bude vycházet z dřívějších usnesení výborů, které označily současný ruský režim za teroristický. Odsoudily zejména rozsáhlé útoky na ukrajinské civilní obyvatelstvo či klíčovou infrastrukturu i takzvaná referenda o připojení čtyř okupovaných oblastí na východě Ukrajiny k Rusku.

Ve středu by se poslanci měli na řádné schůzi zabývat vedle druhého čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok také volebními body. Patří k nim výběr místopředsedy Sněmovny za Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), která rezignovala s koncem září v souvislosti s pražskou kauzou Dozimetr. Podle informací ČTK z vládního tábora by měla koalice postupovat tak, aby byla do funkce zvolena nominantka ANO Klára Dostálová. Opoziční SPD do volby opět nominovala svého lídra Tomia Okamuru.

V případě Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí mají poslanci volit jen kandidáta na předsedu. Jediným adeptem je nynější člen úřadu František Sivera, kterého navrhla koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Kandidáty do pozic dvou členů Sněmovna podle informací z grémia zatím vybírat nebude, když jeden z adeptů Jan Sechter se nominace vzdal.

Při schvalování vládní předlohy o zrušení elektronické evidence tržeb opoziční ANO zřejmě neuspěje s návrhem na její zamítnutí nebo s úpravou, podle níž by evidence byla dál dobrovolná. Pozastavená, a tedy dobrovolná, je od covidové epidemie. Nynější koaliční vláda Petra Fialy (ODS) míní, že elektronická evidence tržeb představuje jen zátěž pro podnikatele. Hnutí ANO tvrdí, že jeden ze stěžejních projektů jejího předsedy Andreje Babiše ještě jako ministra financí narovnal podnikatelské prostředí a vynesl státu víc peněz.

Předlohy k volbě prezidenta a ke zrušení automatického zřizování datových schránek obyvatelům chce vláda schválit ve Sněmovně zrychleně už v úvodním kole. Hlasování z auta nebo do přenosné schránky platilo i v senátních a krajských volbách před dvěma lety a loni při volbách do Sněmovny. Při letošních obecních a senátních volbách lidé v izolaci takovou možnost neměli.