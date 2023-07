K návrhu na narovnání práv párů stejného pohlaví je vláda neutrální

Praha - K lidoveckému návrhu o partnerství stejnopohlavních párů se vláda vyjádřila neutrálně. Narovnání práv se jen přibližuje, uvedl po jednání kabinetu ministr pro legislativu Michal Šalomoun (Piráti). Vláda podle něj změnu vnímá za ne zcela dostatečnou. Připomenul, že podobně se kabinet vyjádřil k dalším návrhům, které už Sněmovna projednává, tedy k návrhu na uzákonění manželství i pro homosexuály, ale také k ústavnímu zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy. K návrhu se postavila obdobným způsobem jako v jiných hodnotových tématech, uvedl.

Homosexuální partneři by podle lidovecké novely zákona o registrovaném partnerství a dalších zákonů požívali prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé. Předloha opomíjí rodičovská práva, na což upozornilo předběžné vládní stanovisko pro zákonodárce, ale i ministři z řad hnutí STAN a zástupci Pirátů ve vládě. Uvedli, že budou navrhovat negativní stanovisko, podle Šalomouna nakonec vláda došla ke kompromisnímu neutrálnímu "obrušováním" názorů.

Piráti prosazují, aby i lidé stejného pohlaví měli možnost uzavírat manželství. Starostové prosazují rovnost i v případě rodičovských práv.

Předseda lidovců Marian Jurečka před jednáním návrh hájil s tím, že vylepšuje normu z roku 2006 a odpovídá koaliční dohodě i programovému prohlášení vlády. Uvedl také, že KDU-ČSL nechce vést kulturní války.

Z vládních podkladů vyplývá, že lidovecká novela neupravuje vedle rodičovských práv i některá další vzájemná práva, ale i povinnosti, které mají manželé. Neobsahuje podle právníků kabinetu ani novely všech zákonů, do kterých by se měl záměr zrovnoprávnění partnerství a manželství promítnout. Předkladatelé ale tvrdí, že navržené úpravy by vedly k podstatnému posílení práv při soužití v partnerství a k plnohodnotnému institucionálnímu zajištění stejnopohlavních svazků.

Lidovecká novela předpokládá, že lidé stejného pohlaví by už neměli vstupovat do registrovaného partnerství, ale jen do partnerství, a to při obřadu podobnému tomu, jaký se koná při civilním sňatku. Další části návrhu poslanců KDU-ČSL mění mnoho zákonů k narovnání majetkových a sociálních práv partnerů. Majetkově-právní poměry partnerství by odrážely manželské majetkové právo, a to včetně vzniku společného jmění partnerů. ".

Předkladatelé upozornili na to, že v případě schválení novely o registrovaném partnerství by byly nutné změny různých dalších právních předpisů. Musela by je provést vláda.

Lidovecká předloha bude po projednání vládou před prvním sněmovním čtením. Návrh na uzákonění manželství i pro homosexuály, ale také ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy, je ve Sněmovně před druhým čtením. Uskuteční se nejdříve v listopadu.