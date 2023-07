K navrhovaným změnám v partnerství homosexuálů bude vláda asi neutrální

Praha - K narovnání části práv homosexuálních párů, jak je navrhla skupina poslanců KDU-ČSL, se vláda postaví podle podkladů pro středeční schůzi asi neutrálně. Homosexuální partneři by podle lidovecké novely zákona o registrovaném partnerství a další zákonů požívali prakticky stejná majetková a sociální práva jako manželé. Předloha opomíjí rodičovská práva, na což také upozorňuje předběžné vládní stanovisko pro zákonodárce.

Revizi registrovaného partnerství je možné podle vládních legislativců pokládat za krok správným směrem pro narovnání práv lidí LGBT+, ovšem nedostatečný. "Díky přetrvávající dvojkolejnosti úpravy manželství a partnerství návrh zákona tak, jak je předložen, nedosáhne toho, aby ve všech případech byly tyto instituty zcela rovnocenné," stojí v předběžném stanovisku kabinetu, jak jej zpracovali vládní právníci pod pirátským ministrem Michalem Šalomounem. Piráti prosazují, aby i lidé stejného pohlaví měli možnost uzavírat manželství.

Z vládních podkladů vyplývá, že lidovecká novela neupravuje vedle rodičovských práv i některá další vzájemná práva, ale i povinnosti, které mají manželé. Neobsahuje podle právníků kabinetu ani novely všech zákonů, do kterých by se měl záměr zrovnoprávnění partnerství a manželství promítnout. Předkladatelé ale tvrdí, že navržené úpravy by vedly k podstatnému posílení práv při soužití v partnerství a k plnohodnotnému institucionálnímu zajištění stejnopohlavních svazků.

Lidovecká novela předpokládá, že lidé stejného pohlaví by už neměli vstupovat do registrovaného partnerství, ale jen do partnerství, a to při obřadu podobnému tomu, jaký se koná při civilním sňatku. Další části návrhu poslanců KDU-ČSL mění mnoho zákonů k narovnání majetkových a sociálních práv partnerů. Majetkově-právní poměry partnerství by odrážely manželské majetkové právo, a to včetně vzniku společného jmění partnerů. "Podle návrhu se uplatní veškerá pravidla, která jinak platí pro společné jmění manželů. To poskytuje základ pro vyvážené majetkové uspořádání v partnerském vztahu, jakož i v případě jeho zániku," stojí v důvodové zprávě. Novela by tak otevřela možnost třeba i pro společné oddlužení podle insolvenčního zákona nebo pro společné členství partnerů v bytovém družstvu včetně přechodu družstevního podílu na pozůstalého partnera. V sociálních záležitostech by partnerům vznikl zejména nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, ale také na odškodnění a úmrtné po partneru, který by zemřel při plnění povinnosti jako voják nebo příslušník bezpečnostních sborů.

Předkladatelé upozornili na to, že v případě schválení novely o registrovaném partnerství by byly nutné změny různých dalších právních předpisů. Musela by je provést vláda.

Lidovecká předloha bude po projednání vládou před prvním sněmovním čtením. Návrh na uzákonění manželství i pro homosexuály, ale také ústavní zakotvení ochrany manželství jako svazku muže a ženy, je ve Sněmovně před druhým čtením. Uskuteční se nejdříve v listopadu.