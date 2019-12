K národnímu plánu investic za 8 bilionů má výhrady opozice i ČSSD

Praha - Národní investiční plán, který pro období do roku 2050 obsahuje víc než 20.000 projektů za zhruba osm bilionů korun, dnes zveřejnila vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho označil za zásobník projektů, odkud by si je měli vybírat ministři, hejtmani nebo starostové. Podle koaliční ČSSD jde o seznam zamýšlených investic bez priorit, harmonogramu a zdrojů financování. Právě to na plánu kritizuje opozice, dokument její zástupci označili za nerealistický nebo zbožné přání. Sdružení místních samospráv se nelíbí to, že plán nemohlo připomínkovat.

Z investic zaznamenaných v 260stránkovém dokumentu je určeno zhruba 6,2 bilionu korun, tedy 77,4 procenta, na výstavbu a další projekty v dopravě. Druhý největší objem investic, 423,5 miliardy, je u ministerstva průmyslu a obchodu. Jde tak o zhruba pět procent z celkového objemu, s 300 miliardami korun plán počítá na dva nové jaderné bloky v Česku.

Z asi 333 miliard spadajících pod ministerstvo pro místní rozvoj mají plynout dotace na výstavbu místních komunikací, sportovišť a obecních bytů. Ministerstvo životního prostředí plánuje investovat 110 miliard do energetických úspor, zateplení budov nebo čistíren odpadních vod. Do zdravotnictví, zejména výstavby a rekonstrukce nemocnic, chce investiční plán dát 163 miliard korun. Shodně po zhruba 47 miliardách má mířit do školství a také pro resort vnitra, například na obměnu policejních aut. Ministerstvo práce by na dotace na výstavbu nových domovů pro seniory a na rozšíření sociálních služeb do roku 2030 potřebovalo 42,5 miliardy korun.

Objem peněz je podle dokumentu součtem investičních výdajů, které by jednotlivá ministerstva chtěla investovat sama nebo přes podřízené organizace. Investiční akce ministerstev jsou vyčísleny na 3,98 bilionu korun a akce hrazené z dotací na 4,02 bilionu korun.

Sociální demokraté se na vzniku plánu podíleli a jeho vznik vítají, chtějí ale to, aby v Česku zůstávalo víc ze zisku velkých zahraničních firem, například formou digitální nebo bankovní daně. K rozvoji ČR nestačí jen prezentace seznamu zamýšlených investic, vláda musí začít diskutovat o tom, kde na to vezme peníze, uvedl předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) jde spíše o seznam než plán, který by měl obsahovat i priority, harmonogram a zdroje financování.

Právě to na dokumentu kritizuje opozice. "'Národní investiční plán', který není podpořen realistickým plánem financování, je jenom seznamem zbožných přání a nemá ani hodnotu papíru, na kterém je vytištěn," uvedl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Za marketingový tah, který skončí zklamáním, označil dokument šéf pirátských poslanců Jakub Michálek.

Předseda ODS Petr Fiala stejně jako další představitelé opozice kritizoval další změnu objemu investic. "Předseda vlády hází různými čísly. Připadá mi, že je tipuje náhodně, jako ve Sportce," uvedl a dodal, že s realitou to už nemá vůbec nic společného. Babiš loni uváděl, že plán obsahuje 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun do roku 2030, v listopadu mluvil o 20.000 projektech za pět bilionů do roku 2050.

Plán vznikl na základě krajských výjezdů bývalé menšinové vlády ANO a na základě požadavků jednotlivých resortů, obcí a krajů. Sdružení místních samospráv ČR dnes uvedlo, že nedostalo příležitost se k plánu vyjádřit. Předseda sdružení Stanislav Polčák (STAN) chybějící konzultace s vládními připomínkovými místy označil za naprosté selhání vlády a jejího šéfa, který s konceptem investičního plánu přišel. "Andrej Babiš na poslední chvíli píše Ježíškovi," napsal Polčák ironicky na twitteru. "V posledních letech ale dost zlobil, takže bych si od toho moc nesliboval," doplnil.