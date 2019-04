ISS (oběžná dráha) - K Mezinárodní vesmírné stanici dnes úspěšně dorazila bezpilotní nákladní loď Cygnus společnosti Northrop Grumman. Plavidlo, které se do kosmu se zásobami pro posádku a materiálem pro experimenty vydalo ve středu na palubě nosné rakety Antares, zachytila robotická paže orbitálního komplexu a ještě dnes bude připojeno ke staničnímu modelu Unity.

Cygnus zachytila staniční paží Canadarm 2 astronautka Anne McClainová v 11:28 SELČ. Posádka stanice nyní začne s přípravami na připojení lodě k ISS, hotovo by mělo být za několik hodin.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) uvedl, že je to jedenáctý a zároveň poslední zásobovací let lodi Cygnus pro ISS na základě první dohody společnosti Northrop Grumman pod zkratkou CRS-1. V říjnu je pak plánován první let v rámci nového dohody CRS-2, která počítá rovněž s dalšími jedenácti zásobovacími lety.

Cygnus by měl u ISS zůstat do 23. července. Po odpojení vypustí minisatelity soukromé společnosti NanoRacks a bude až do prosince pokračovat v prodloužené misi na oběžné dráze. Poté s několika tunami odpadu z ISS při plánovaném sestupu shoří v zemské atmosféře, uvedl NASA.