K Jílkovi se během utkání dostal nespokojený fanoušek

Praha - Podle trenéra Václava Jílka předvedli fotbalisté Sparty ve druhém poločase úvodního jarního kola proti Liberci jeden z nejhorších výkonů v sezoně. Po dvou brankách Tomáše Malinského doma Pražané prohráli 0:2. Kromě pokřiku "Jílek ven" čelil sparťanský kouč také incidentu s jedním z domácích příznivců, který se k němu v průběhu utkání dostal na střídačku.

"Vyjádřil nespokojenost s předváděnou hrou a výsledkem. To bylo celé. Je logické, že výkon, který jsme předvedli, si asi málokdo představuje, že tady odehrajeme. Nebylo tam ale nic, že by byl sprostý, nebo padaly nějaké urážky," řekl Jílek na tiskové konferenci.

V závěru utkání část sparťanských tribun několikrát spustila pokřik "Jílek ven". "Je to nepříjemné pro každého trenéra. Odpověď na to můžeme dát jedině na hřišti. Diváci jsou natolik chytří, že poznají, jestli do toho dáte sto procent energie a maximální bojovnost a nasazení. Myslet si, že to uhrajeme fotbalově, bez dostatečné míry agresivity a nasazení, nejde," uvedl třiačtyřicetiletý kouč.

Porážka byla o to překvapivější, že Slovan v zimní pauze přišel o dva nejlepší střelce Romana Potočného a Petara Musu, kteří na podzim vstřelili 16 branek. Navíc odešel i záložník Oscar.

"Obrovské zklamání v tuhle chvíli. Šli jsme s nějakým plánem do utkání. Nevím, jestli jsme už při vstupu byli nervózní, ale potom si myslím, že bychom měli najít daleko víc energie, odhodlání, ukázat lidem daleko větší houževnatost. Z tohohle pohledu je to velké rozčarování," prohlásil Jílek.

"Výsledek někdy těžko plánujete, nedáte šance, ale to je věc druhá. První věc je samotný výkon a ten byl dneska velmi špatný. Navážu trošku na Jožku (Webera) ze včerejšího zápasu, když hodnotil výkon Mladé Boleslavi. Myslím si, že druhý poločas byl z naší strany jedním z nejhorších výkonů v celé sezoně," konstatoval nekdější trenér Olomouce.