K jednáním o covidu pozval Babiš Válka jako zástupce formující se nové vlády

Praha - Předseda dosluhující vlády ANO a sociálních demokratů Andrej Babiš chce zástupce opozice zapojit do jednání o epidemii covidu. Opatření připravovaná odborníky by podle něj neměla skončit s jeho vládou. Na příští jednání Rady vlády pro zdravotní rizika hodlá pozvat Vlastimila Válka (TOP 09) jako představitele nové sněmovní většiny a možného kandidáta koalic Spolu a Starostů s Piráty na ministra zdravotnictví. Válkovo vyjádření ČTK zjišťuje

Babiš potom, co dnes v Ústřední vojenské nemocnici přijal třetí dávku očkování proti covidu, novinářům řekl, že požádal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), aby se s Válkem spojil. "Potkají se příští týden," uvedl.

Dříve podle Babiše opozice navrhovala některé nereálné věci. Nyní by se podle něj měla vyjádřit například k navrhovaným změnám v testování covidu, které by měly sloužit jako motivace k očkování. Označil to za "dost zásadní záležitost, u které bude potřeba vyjádření příští vládní koalice". Byl by podle něj nesmysl, kdyby ministerstvo přijalo nějaké opatření, nynější vláda je odsouhlasila, a za pár týdnů by se změnila. "To si nemůžeme dovolit, proto je důležitá součinnost," konstatoval.