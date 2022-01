K hokejové reprezentaci trénující v Praze se připojili Musil a Kundrátek

Praha - K hokejové reprezentaci připravující se v Praze na olympijské hry se připojili obránci David Musil a Tomáš Kundrátek z Třince. Asistent trenéra Martin Straka, který "českou" část výběru společně s generálním manažerem Petrem Nedvědem vede, měl k dispozici osm hráčů.

Od víkendu v Praze trénují i útočníci Roman Červenka, Michael Frolík, Jan Kovář a Matěj Stránský, delší dobu pak brankáři Roman Will a Patrik Bartošák. Očekávaná brankářská jednička Šimon Hrubec momentálně netrénuje, zřejmě s ohledem na nepříznivé covidové testy. Podobné problémy řeší i asistent trenéra Jaroslav Špaček. Na ledě chyběl také útočník Michael Špaček.

"Pokud vše dopadne, jak bylo naplánováno, tak by v úterý na tréninku měl být Jirka Smejkal. Uvidíme, jak vše stihnou bratři Zohornové," řekl tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund v on-line rozhovoru po dnešním tréninku. V nejbližší době by se k týmu měl připojit i jeden z náhradníků Jan Ščotka.

V Pekingu se pod vedením hlavního trenéra Filipa Pešána připravuje sedm hráčů, doplnili je obránce Vojtěch Mozík, útočník Lukáš Sedlák a náhradník David Tomášek, kteří do Číny odletěli v neděli večer. Dnes je bude následovat Will. Původně s ním měl letět i druhý brankář Bartošák, ale nakonec se tak nestane.

"Patrik Bartošák měl při třetím předodletovém testu, který jsme nastavili nad rámec pravidel daných organizátory zimních olympijských her, neurčitý výsledek. Proto jsme se po konzultaci s odborníky rozhodli preventivně posunout jeho odlet, abychom zabránili jakýmkoli komplikacím při jeho cestě do Číny nebo po příletu na hry,“ uvedl šéf české výpravy Martin Doktor.

Další část hokejové výpravy by do Pekingu měla odletět v noci na středu, kdy by se na letišti k týmu měli připojit i další zástupci z extraligy David Krejčí, Michal Řepík, Vladimír Sobotka a náhradním Matěj Blümel. I v jejich případě bude rozhodující, zda splní všechna covidová pravidla pro cestu do Číny.