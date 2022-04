K hokejové reprezentaci se připojil Hynek Zohorna, jeho bratr Tomáš se omluvil

Ostrava - Další posilou hokejové reprezentace je útočník Hynek Zohorna. Dnes ráno se v Ostravě připojil k týmu, který se připravuje na České hry. Třetí turnaj série Euro Hockey Tour v sezoně začne ve čtvrtek a jednatřicetiletý účastník letošní olympiády v Pekingu a mistrovství světa 2019 by se do něj měl zapojit. Kvůli zdravotnímu stavu se naopak z boje o nominaci na květnové mistrovství světa ve Finsku omluvil jeho bratr Tomáš.

Oba sourozenci odehráli poslední sezonu v dresu švédského klubu IK Oskarshamn. Hynek si za 48 startů v základní části připsal 29 bodů díky 10 gólům a 19 nahrávkám. V 10 zápasech play off připojil branku a dvě asistence. Kouč českého výběru Kari Jalonen s generálním manažerem Petrem Nedvědem s ním byli v kontaktu již od vyřazení jeho týmu ve čtvrtfinále play off švédské lig po sedmi zápasech s Rögle.

"V průběhu minulého týdne jsem si volal s oběma bratry Zohorny. Tomáš není po dlouhé sezoně zdravotně stoprocentně v pořádku, a tak se omluvil. Naopak Hynek by měl zasáhnout už do zápasů Českých hokejových her během tohoto týdne," potvrdil generální manažer Petr Nedvěd.

Nominace českých hokejistů na přípravný kemp v Ostravě a České hry:

Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 6 zápasů), Štěpán Lukeš (Karlovy Vary; 5), Marek Langhamer (Ilves Tampere/Fin; 4.),

Obránci: Vojtěch Budík (7 zápasů/0 branek), David Jiříček (8/0), Lukáš Kaňák (všichni Plzeň; 6/0), Richard Nedomlel (Hradec Králové; 1/0), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL; 69/5), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL; 87/5), Jakub Krejčík (Dinamo Minsk/KHL; 109/5), David Sklenička (Kärpät Oulu/Fin.; 63/1), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.; 18/1),Libor Šulák (Örebro/Švéd.; 47/6),

Útočníci: Ondřej Beránek (21/2), Jiří Černoch (9/3), Jakub Flek (33/7), Jan Hladonik (všichni Karlovy Vary; 7/1), Matěj Blümel (Pardubice; 25/8), Petr Fridrich (Vítkovice; 5/1), Petr Holík (Brno; 40/12), Adam Klapka (Liberec; 4/1), Petr Kodýtek (Plzeň; 18/2), Pavel Kousal (Mladá Boleslav; 8/1), Patrik Zdráhal (Litvínov; 18/4), Roman Červenka (Rapperswil-Jona/Švýc.; 161/42), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 38/4), Matěj Stránský (Davos/Švýc.; 36/6), Michael Špaček (Frölunda/Švéd.; 24/3), Hynek Zohorna (Oskarshamn/Švéd.; 48/6).