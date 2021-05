K hlasování o novém stavebním zákoně se Sněmovna nedostala

Například předseda Pirátů Ivan Bartoš tvrdí, že vládní návrh stavební řízení neurychlí. "My směřujeme ke stejnému cíli, ale návrh, který nyní budeme ve Sněmovně projednávat, předpokládá, že vezmu-li problém, a objektivně ty problémy existují, vezmu-li problém někde v obci a přesunu ho do jakéhosi megaúřadu, ten problém se vyřeší," prohlásil.

Bartoš vyzdvihoval výhody digitalizace stavebního řízení, naproti tomu poslanec KSČM Leo Luzar poukazoval na to, kolik lidí podává třeba daňové přiznání na papíře. Řada lidí tak podle Luzara bude chtít podávat na papíře i dokumenty ke stavebnímu řízení. Digitalizace není samospásná a přináší obrovská rizika hlavně ve vnímání lidí, poznamenal. Centralizaci stavebního řízení v nově navrženém Nejvyšším stavebním úřadu a jeho územních pracovištích kritizoval také Jan Čižinský (KDU-ČSL). Popsal mimo jiné, že se sousedé budou se stavebníky setkávat u soudu kvůli sporům o stavby.

Také místopředseda ODS Martin Kupka kritizoval navrhovanou centralizaci stavební správy. Poukazoval i na to, že nově navrhovaný Nejvyšší stavební úřad má mít kolem 13.000 úředníků. Ministryně Dostálová ale řekla dnešním Hospodářským novinám, že z nynějšího počtu 12.000 až 13.000 úředníků jich bude stát potřebovat jen asi 5000 až 6000. Poukazoval na nedostatek úředníků. Pak podle něj nedává logiku řešit problém se stavebním řízením vytvořením nové struktury. Tím si podle něj jenom stát vyvrtá "díru pod čáru ponoru".

Ve svém rozsáhlém projevu také varoval třeba před nedostatkem vhodných kancelářských prostor. Vláda v důvodové zprávě uvedla, že nepočítá se stavbou budov pro zaměstnance, ale jen s pronájmem jiných prostor, třeba od Správy železnic, která má k dispozici asi 1200 nádražních budov. MInistryně Dostálová již dříve poslancům řekla, že se snaží jednat třeba se starosty o tom, aby úředníci mohli zůstat na svých dosavadních pracovištích. Ujistila již dříve, že stát nebude stavět nové budovy na zelené louce.

Samosprávám podle průzkumů věří víc občanů než státní správě, poznamenal Ivan Adamec (ODS). Upozorňoval na to, že zákon začne platit až za nové vlády, kdy se teprve ukáže, jak funguje. Adamec řekl, že žádný starosta nechce mít pod jednou střechou úředníky dvojího postavení, dokonce s definitivou. Kladl si otázky, například jak spolu budou vycházet, jak budou sdílet společné prostory nebo jak to bude se služebními auty. Chtěl by také vědět, kolik si změna vyžádá nákladů.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) varoval před pozměňovacím návrhem poslance ODS Jana Bauera, který předložil k související předloze, jež mění kromě jiného zákon o ochraně přírody a krajiny. Bauer v něm navrhuje, aby kompetence v ochraně přírody v národních parcích a chráněných krajinných oblastech přešly na stavební úřady. Jeho návrh vyvolal kritiku například ze strany představitelů národních parků. Bauer argumentuje například tím, že i stavební úřad bude při rozhodování vázán požadavky zákona o ochraně přírody a krajiny. Brabec řekl, že návrh považuje ve svých důsledcích za nebezpečný. Vyzval poslance, aby pro něj nehlasovali.