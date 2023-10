K Hamásu se musí přistupovat jako k teroristům, uvedli Netanjahu a Blinken

Jeruzalém - S palestinským radikálním hnutím Hamás se musí zacházet jako s teroristickou organizací Islámský stát (IS), prohlásil dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu na tiskové konferenci s šéfem americké diplomacie Antonym Blinkenem. Dodal, že Blinkenova dnešní návštěva je "hmatatelným příkladem jednoznačné americké podpory Izraele". Ta bude podle Blinkena pokračovat, "dokud budou USA existovat". Blinken dnes přiletěl do Izraele, aby se setkal s izraelskými představiteli, aby vyjádřil solidaritu Washingtonu s Izraelem po útoku Hamásu a aby se pokusil zabránit rozšíření konfliktu.

Kolem 15:00 SELČ se Blinken sešel s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem, který americkému ministrovi vyjádřil "hluboký vděk" za podporu Spojených států.

"Vím, že váš nevlastní otec (Samuel Pisar, původem z Polska, pozn. ČTK) přežil holokaust. Napsal knihu, která ohromně ovlivnila můj život," řekl Herzog Blinkenovi. Šéf americké diplomacie reagoval prohlášením, že USA jsou odhodlané stát po boku Izraele v době, "kdy brání svůj lid a hodnoty, které obě země spojují".

"Hamás se projevil jako nepřítel civilizace" řekl Netanjahu. "Masakrem mladých lidí na hudebním festivalu pod širým nebem. Vyvražděním celých rodin. Vražděním rodičů před očima jejich dětí a dětí před očima jejich rodičů, upalováním lidí zaživa či stínáním hlav," prohlásil premiér. "Hamás je ISIS a stejně jako byl ISIS rozdrcen, bude rozdrcen i Hamás," dodal a poděkoval Spojeným státům za jejich podporu v boji proti "barbarům". ISIS je zkratkou pro Islámský stát v Iráku a Sýrii.

Podobně se vyjádřil Blinken. "Toto musí být okamžik morálního vyjasnění. Neschopnost jednoznačně odsoudit terorismus ohrožuje lidi nejen v Izraeli, ale všude na světě," uvedl s tím, že Hamás zabil občany 36 zemí. Žádný region proto podle šéfa americké diplomacie neunikl "krvavému dosahu Hamásu".

"Víme, že Hamás nezastupuje palestinský lid. Hamás místo toho, aby podporoval blahobyt svých občanů, vládne represivně. Hamás nezastupuje budoucnost, kterou Palestinci chtějí. Hamás má jediný program - zničit Izrael a vraždit Židy. Žádná země by netolerovala vraždění svých občanů," dodal Blinken.

"Moje poselství Izraeli zní: možná jste dost silní na to, abyste se bránili sami, ale dokud budou existovat Spojené státy, nikdy to nebudete muset udělat. Budeme vždy stát na vaší straně," dodal Blinken.

Po Izraeli zamíří americký ministr do Jordánska, kde se v setká s králem Abdalláhem II. a také s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. Pravděpodobně bude pokračovat do dalších arabských zemí, sdělili nejmenovaní američtí představitelé agentuře Reuters, aniž by tyto země upřesnili.

Blinken se rovněž pokusí zajistit propuštění rukojmích unesených Hamásem, z nichž někteří jsou Američané. Uvedl, že v tomto ohledu intenzivně spolupracuje s Izraelem. Podle Reuters chce jednat i o bezpečném odchodu civilistů z hustě obydleného Pásma Gazy, kde na stísněném prostoru žije kolem 2,3 milionu Palestinců a které čelí intenzivnímu izraelskému bombardování.

Do Izraele ve středu přiletěl také britský ministr zahraničí James Cleverly. Zemi už v úterý navštívil i šéf české diplomacie Jan Lipavský, který tak učinil jako první ministr zahraničí od začátku nejnovějších bojů.

Počet obětí po sobotním útoku ozbrojenců z hnutí Hamás už vzrostl na nejméně 1300, zraněných je zhruba 3300. Odvetné nálety na Pásmo Gazy si již vyžádaly více než 1400 životů a přes 6000 zraněných. Své domovy v pobřežní oblasti opustilo podle OSN už 338.000 lidí.