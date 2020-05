K Floydově smrti vedla zřejmě kombinace více faktorů

Washington - K pondělní smrti amerického černocha George Floyda pravděpodobně vedla kombinace policejního zákroku, zdravotních problémů a možných omamných látek v těle. Podle televize CNN to uvádí trestní oznámení proti nyní již bývalému policistovi Dereku Chauvinovi, který během zásahu na Floydově krku několik minut klečel. Chauvin byl dnes zadržen a obviněn z vraždy.

Floyd trpěl několika zdravotními problémy, mimo jiné onemocněním koronárních tepen a hypertenzním onemocněním srdce, uvádí trestní oznámení, které odkazuje na předběžné výsledky pitvy. Ohledání zároveň nezjistilo žádné známky traumatická asfyxie, kdy je dušení vyvoláno tlakem na hrudník a břicho, či škrcení.

V dokumentu je dále napsáno, že Chauvin klečel na mužově krku osm minut a 46 vteřin, z čehož dvě minuty a 53 vteřin bylo v době, kdy Floyd již nereagoval. Předtím Floyd prosil, aby ho policie nezabíjela, a opakovaně si stěžoval, že nemůže dýchat.

Guvernér Minnesoty se veřejně omluvil za zadržení štábu CNN

Guvernér amerického státu Minnesota Tim Walz se dnes veřejně omluvil za <a href="https://edition.cnn.com/videos/us/2020/05/29/minneapolis-protests-omar-jimenez-arrested-newday-vpx.cnn">zadržení štábu CNN</a> během živého vstupu, kdy informoval o násilných protestech v Minneapolisu. Novináři byli později propuštěni, když se do věci Walz vložil. Demonstrace, které se rozšířily i do dalších měst Spojených států, vyvolala smrt černocha George Floyda, který zemřel při zatýkání.

"Nebyl naprosto žádný důvod, aby se něco takového stalo," řekl Walz, který předtím o události hovořil s ředitelem CNN Adamem Zuckerem. "Tohle je upřímná a veřejná omluva štábu. Nemělo se to stát," dodal. Guvernér rovněž prohlásil, že za incident, který označil za nepřijatelný, přijímá plnou odpovědnost. Zdůraznil, že svobodná práce novinářů a zajištění jejich bezpečí je pro něj prioritou. "Ne kvůli tomu, že je pěkné se tak chovat, ale protože je to nedílnou součástí řešení," řekl.

Walz i další činitelé Minnesoty a Minneapolisu se nyní snaží uklidnit veřejnost přísliby, že nyní již propuštění policisté, po jejichž zásahu Floyd zemřel, budou rychle a spravedlivě potrestáni.

Místo zmírnění situace ale nový zásah policie, tentokrát proti černošskému zpravodaji CNN, vyvolal mezi veřejností a také politiky a novináři další pobouření. Zpravodaje CNN Omara Jimeneze, který je černošského a hispánského původu, a jeho štáb odvedla policie bez zdůvodnění v poutech přímo ze živého vstupu.

Novinář předtím v reportáži poukazoval na zatčení demonstranta, následně ho obklíčila skupina bělošských policistů v plynových maskách. "Pokud chcete, můžeme se přesunout," řekl novinář policistům. "Jdeme vám z cesty," dodal s tím, že policisté rozháněli protesty, a spolu s kolegy se proto přesunul dál. Následně ho ale policisté zatkli.

CNN uvedla, že nedaleko tohoto incidentu působil její další štáb, který ale vedl bělošský zpravodaj. Tento tým uvedl, že žádné problémy s policií neměl.

"Jednali se mnou naprosto jinak," řekl bělošský novinář CNN Josh Campbell, který o dění v Minneapolisu rovněž informoval. "Několikrát jsem se přesunul blíže, než se (policistům) líbilo. Slušně mě požádali, abych ustoupil. Pouta nevytáhli," dodal.

Politici v Minnesotě i Washingtonu chtějí proces za Floydovu smrt

O selhání policistů v případu smrti černocha George Floyda, jejich vině či rychlém a spravedlivém procesu s nimi hovoří politici nejen v americkém státě Minnesota, ale také na federální úrovni ve Washingtonu. Floyd zemřel v pondělí při zatýkání v minnesotském Minneapolisu, záznam jeho smrti vyvolal v USA vlnu protestů proti policejnímu násilí. Nyní již bývalý policista, který klečel na krku umírajícího Floyda, byl dnes vzat do vazby.

"Když vidíte, co se stalo, vypadají zatraceně vinně," řekl podle CNN šéf republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell o zasahujících policistech. Na videu, které je z incidentu k dispozici, Floyd říká, že nemůže dýchat, a prosí, aby ho policie nezabíjela. Na Floydově krku policista Derek Chauvin, který byl dnes vzat do vazby, klečel několik minut.

McConnell rovněž prohlásil, že násilné protesty, které po Floydově smrti vypukly, musí skončit. "Tohle nesmyslné násilí, které je reakcí na incident, ničemu nepomáhá," řekl.

McConnella novináři požádali o komentář ke tweetům amerického prezidenta Donalda Trumpa, který demonstranty v Minneapolisu nazval gaunery a který varoval, že když začnou rabovat, bude se střílet. Tweet následně společnost Twitter, která stejnojmennou síť provozuje, skryla, protože vzkaz podle ní glorifikuje násilí. Komentář McConnell odmítl.

"Obecně prezidentovy tweety nekomentuji," řekl McConnell s tím, že on hovoří za sebe a ne za šéfa Bílého domu. Vyjádřil se ale minnesotský guvernér Tim Walz, který řekl, že prezidentovy tweety nebyly nápomocné.

Situaci v Minnesotě se nyní snaží uklidnit místní politici, kteří hovoří o nutnosti spravedlivého procesu se zasahující čtveřicí policistů. Ti již byli z bezpečnostních sborů propuštěni.

Ministr spravedlnosti státu Minnesota Keith Ellison, který je z titulu funkce i tamním generálním prokurátorem, očekává, že budou brzy obviněni. Jeho kolega John Harrington, který vede minnesotské ministerstvo veřejné bezpečnosti, dnes smrt Floyda označil za vraždu.

"Nazýváme to vraždou, protože tak mi to připadalo. Nechci být z kriminálního hlediska předpojatý, jen pojmenovávám to, co teď vidím," řekl Harrington.

Ellisonův protějšek z Wisconsinu Josh Kaul, jehož stát s Minnesotou sousedí, v prohlášení označil Floydovu smrt rovněž za vraždu a také za mučení.

Řadu měst v USA zachvátily protesty proti policejní brutalitě

Protesty proti policejní brutalitě zachvátily v noci na dnešek řadu amerických měst. V Minneapolisu ve státě Minnesota, kde protesty kvůli smrti zatýkaného černocha George Floyda trvají už tři dny, demonstranti zapálili policejní stanici a policie při živém vstupu zatkla černošského zpravodaje CNN. V Louisville v Kentucky, kde lidé demonstrovali za spravedlivé vyšetření smrti černošky Breonny Taylorové, kterou v březnu v jejím domě zastřelil policista, bylo postřeleno nejméně sedm lidí. Protesty se konaly také v Chicagu, Los Angeles či Memphisu. Při nepokojích a rabování bylo podle televize CNN zničeno zhruba 170 podniků. Zároveň pokračoval konflikt prezidenta Donalda Trumpa se společností Twitter.

Trump v příspěvku na twitterové sociální síti uvedl, že "kriminální živly" v Minneapolisu zneuctily Floydovu památku, a za rabování pohrozil střelbou. Společnost Twitter uvedla, že příspěvek glorifikuje násilí, což je proti jejím pravidlům, v zájmu informovanosti veřejnosti jej ale nestáhla.

V noci do budovy policejní stanice v Minneapolisu, která byla dříve evakuována kvůli protestům, vtrhl rozzuřený dav a objekt zapálil. Zpravodajský web BBC v této souvislosti uvedl, že nepokoje pokračovaly, přestože guvernér na místo vyslal stovky příslušníků národní gardy.

Policie v Minneapolisu při živém vstupu bez zdůvodnění zatkla černošského zpravodaje televize CNN Omara Jimeneze a spolu s dalšími třemi členy štábu ho odvedla v poutech. Zpravodaj předtím v reportáži poukazoval na zatčení demonstranta, následně ho obklíčila skupina bělošských policistů v plynových maskách. "Pokud chcete, můžeme se přesunout," řekl novinář policistům. "Jdeme vám z cesty," dodal s tím, že policisté rozháněli protesty, a spolu s kolegy se proto přesunul dál. Následně ho ale policisté zatkli.

Ředitel CNN Adam Zucker poté mluvil s guvernérem Minnesoty Timem Walzem, který se za zatčení zpravodaje a dalších členů štábu omluvil, a řekl, že dohlédne na jejich okamžité propuštění. CNN zatčení označila za porušení prvního dodatku ústavy s tím, že novinář pouze dělal svou práci.

Prezident Trump dříve na twitteru situaci ve městě ostře kritizoval a pohrozil tvrdým zákrokem. "Právě jsem mluvil s guvernérem Timem Walzem a řekl mu, že za ním pevně stojí armáda. Nastanou-li potíže, převezmeme kontrolu, ale když začne rabování, začne střelba," napsal na twitteru šéf Bílého domu.

Společnost Twitter k příspěvku uvedla, že porušuje její pravidla, jelikož "glorifikuje násilí", tweet ale nesmazala s tím, že "může být v zájmu veřejnosti, aby zůstal dostupný". Tweet lze vidět až po rozkliknutí, poté, co se objeví upozornění twitteru. Společnost krok zdůvodnila tím, že chce zabránit tomu, aby tweet inspiroval lidi k páchání násilí. Trump také kritizoval minneapoliského starostu Jacoba Freye za "naprosto neschopné vedení". Ten se proti tomu vzápětí ohradil. Po několika hodinách Trump na twitteru napsal, že společnost Twitter nedělá nic, pokud jde o "lži a propagandu" Číny a krajně levicových demokratů. Twitter pak obvinil z cenzury republikánů a konzervativců a pohrozil mu regulací.

Nejnovější komentář Twitteru k Trumpovu příspěvku je hojně citovaný mimo jiné s ohledem na předchozí podobné výhrady společnosti, na které prezident reagoval podrážděně. Ve čtvrtek Trump nařídil přezkoumat zákon, který chrání sociální sítě před převzetím zodpovědnosti za obsah zveřejněný jejich uživateli. Učinil tak poté, co společnost Twitter označila několik jeho zpráv za nepřesné. Prezident při podepisování nařízení označil chování Twitteru za "politický aktivismus". Velké internetové platformy podle něj mají "nekontrolovanou moc" omezovat a cenzurovat.

Šestačtyřicetiletý Floyd zemřel v pondělí poté, co mu při zatýkání klečel bělošský policista několik minut na krku, ačkoliv muž opakovaně říkal, že nemůže dýchat, a strážníka prosil, aby jej nezabíjel. Floyda se snažila zatknout policie na základě udání, že chtěl v samoobsluze zaplatit padělaným šekem. Podle policejní zprávy se vzpouzel a byl pod vlivem alkoholu či drog. Čtyři zúčastnění policisté byli propuštěni z bezpečnostních sborů, ale nebyli zatčeni ani obviněni. Video zachycující incident se rozšířilo na sociálních sítích a vyvolalo nynější protesty.