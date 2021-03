K Ever Given blokující Suezský průplav míří další tažné čluny

Uvízlá kontejnerová loď Ever Given v Suezském průplavu na satelitním snímku společnosti Maxar Technologies z 26. března 2021.

Uvízlá kontejnerová loď Ever Given v Suezském průplavu na satelitním snímku společnosti Maxar Technologies z 26. března 2021. ČTK/AP/©Maxar Technologies

Káhira - Ke kontejnerové lodi Ever Given, která od úterka blokuje Suezský průplav, se blíží další dva čluny, které mají pomoci při odtahování. Pokračuje odstraňování písku, v němž kýl ohromného plavidla uvízl.

Na dnešek se plánují dva pokusy o uvolnění, hodně si správa Suezu slibuje od pondělka, kdy má vlivem jarního přílivu voda v průplavu stoupnout až o 45 centimetrů.

Na uvolnění vodní cesty čeká několik set lodí, každý den prodlevy znamená ve světovém obchodu ztrátu téměř 200 miliard korun.

Větší vzedmutí hladiny se čekalo už v sobotu pozdě večer a čluny byly připraveny loď odtáhnout, ale nezdařilo se to.

Kromě viditelných aktivit bagrů a tažných člunů se mnoho děje v pozadí. Odborníci sledují stabilitu lodě a vytvářejí počítačové modely, aby se zabránilo poškození obřího plavidla. Je mezi nimi Nick Sloane z Jihoafrické republiky, který vedl záchranné operace parníku Costa Concordia, který v roce 2012 uvízl na italském pobřeží.

Zkoumá se také stav dna průplavu, který zřejmě Ever Given poškodila, takže to může ztížit podmínky plavby dalším lodím.

Ever Given, dlouhá 400 metrů, se zaklínila mezi protilehlé břehy průplavu a jak experti poukázali, její příď a záď se dostaly do pozic, s nimiž se při stavbě plavidla nepočítalo. Kýl je citlivý na tlak a mohou v něm vnikat praskliny. Trup plavidla zkoumají potápěči a zatím žádné neobjevili.

Sloane řekl, že v případě Ever Given se sešlo několik negativních věcí. Zaklínila se ta největší loď, která plula v úterý v konvoji spolu s dalšími, a to na nejhorším možném místě - v úzkém úseku, kde je možný provoz pouze v jednom směru.

Pokud se nepodaří plavidlo uvolnit odstraněním náplav a s pomocí tažných člunů, nastoupí stovky dalších dělníků. Bude se odčerpávat palivo a jeřáby začnou vykládat kontejnery, jichž může Ever Given vézt až 20.000. Správa průplavu ale sdělila v sobotu, že tak daleko věci zatím nedošly.

"Je to mimořádný problém. Myslím si, že mají k dispozici vše, co potřebují, ale ten problém je prostě moc velký," řekl šéfredaktor specializovaného časopisu Lloyd's List, který se zabývá námořní problematikou.

Pokud se do pondělka Ever Given podaří uvolnit, je obchodní námořní doprava podle analytiků schopná škody absorbovat. V opačném případě bude světový obchod významně narušen. Podle listu The New York Times už některé lodě vzdaly čekání a rozhodly se pro trasu kolem mysu Dobré naděje, což plavbu nejen značně prodlouží, ale i prodraží.