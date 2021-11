K evakuaci z Běloruska se podle Bagdádu přihlásily stovky Iráčanů

Varšava/Minsk /Bagdád - K evakuaci z oblasti běloruské hranice se přihlásilo několik stovek Iráčanů. Oznámilo to dnes irácké ministerstvo zahraničí. Podle agentury Reuters by mělo dnes v Minsku zpáteční cestu nastoupit 430 iráckých uprchlíků. -





Na běloruské hranici s Polskem je několik tisíc běženců s nadějí, že se jim podaří dostat se přes Polsko do Evropské unie, především do Německa. Podle agentur je mezi nimi mnoho Iráčanů, hlavně iráckých Kurdů.

Irácká vláda už dříve avizovala, že zajistí evakuační lety pro dobrovolníky. Dnes má první skupina odletět do Irbílu v iráckém Kurdistánu a odtud do Bagdádu.

Evropská unie viní běloruského lídra Alexandra Lukašenka, že se vyvoláním migrační krize mstí za sankce uvalené na něj za sporné loňské volby, po nichž Lukašenkova vláda tvrdě zakročila proti demonstrantům. Minsk ale popírá, že usnadňuje lidem z Blízkého východu cestu do Minsku a odtud k hranici.

Jeden z Iráčanů, který se zaregistroval k deportačnímu letu a s nímž hovořila agentura Reuters, řekl, že je na místě se ženou a že se pokusili přejít hranici do Polska nebo Litvy osmkrát. "Kdyby nešlo o manželku, do Iráku bych se nevracel. Nechce už se mnou zpátky k hranici, protože zažila příliš mnoho hrůz," řekl tento irácký Kurd, který nechtěl zveřejnit své jméno.

Brusel vytváří tlak na letecké společnosti, aby přestaly do Minsku migranty přepravovat, některé aerolinky už souhlasily, že na lety do Minsku nebudou přijímat část lidí z Iráku nebo Sýrie.

Polské bezpečnostní složky zadržely asi 100 migrantů, uvedla Varšava

Polské bezpečnostní složky v noci na dnešek zadržely skupinu asi 100 migrantů, kteří se u obce Dubicze Cerkiewne pokusili nelegálně překročit hranici z Běloruska. Na twitteru to uvedlo polské ministerstvo obrany, které zároveň tvrdí, že násilný pokus o překročení hranice inspirovaly běloruské síly. Minsk dříve podobná obvinění popíral, poznamenala agentura Reuters. Podle mluvčí polské pohraniční stráže bylo pět cizinců - včetně tří dětí - převezeno do nemocnice. Jejich zdravotní stav je prý ale dobrý.

"Běloruské síly nejprve provedly průzkum. S největší pravděpodobností poškodily plot. Poté Bělorusové přinutili migranty házet kameny na polské vojáky, aby odpoutali jejich pozornost. O několik set metrů dál se odehrál pokus o překročení hranice," napsalo polské ministerstvo obrany.

Polská pohraniční stráž mezitím uvedla, že o násilné překročení hranic se pokusilo několik velkých skupin migrantů. Jedna z nich čítala asi 500 lidí, tvrdí ostraha polských hranic. Mluvčí polské pohraniční stráže Anna Michalská později podle listu Gazeta Wyborcza sdělila, že incident týkající se této skupiny se odehrál u obce Dubicze Cerkiewne kolem deváté večer. Lidé podle ní házeli na polskou ostrahu hranic kameny a svítili jim do očí baterkami a lasery.

"Zazněly výstřely ze signální pistole. Ve skupině byli běloruští vojáci. Asi 200 lidí překročilo hranici a prošlo několik desítek metrů na polské území. Tito lidé byli odvedeni na hraniční čáru. Ostatní lidé ve skupině hranici nepřekročili. Pět lidí - muž, žena a tři děti z této skupiny, bylo převezeno do nemocnice (na polské straně)," uvedla Michalská, která neupřesnila povahu zranění migrantů, ani to, co se jim stalo. Prohlásila však, že jejich zdravotní stav je dobrý. Podle Michalské mají střelbu ze signální pistole "pravděpodobně" na svědomí běloruské bezpečnostní složky.

Za celou středu polská ostraha hranic zaregistrovala podle svých slov 501 pokusů o překročení bělorusko-polské hranice. To je podle agentury Reuters oproti předchozím dnům nárůst. Od začátku roku zaznamenala polská pohraniční stráž více než 33.000 pokusů o nelegální překročení bělorusko-polské hranice, uvedl dnes polský zpravodajský server Onet. Z toho 5500 jich eviduje v listopadu, téměř 17.300 v říjnu, necelých 7700 v září a přes 3500 v srpnu.

Několik tisíc migrantů, převážně z Blízkého východu, již několik dní táboří v mrazivých teplotách na běloruské straně hranic s Polskem v naději, že se dostanou do Evropské unie. Západ obviňuje autoritářský režim Alexandra Lukašenka, že láká migranty do země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Ve středu se objevily informace, že běloruské bezpečnostní síly začaly odvážet od hraničního přechodu Bruzhi-Kuźnica skupiny migrantů. Uvedla to mluvčí polské pohraniční stráže, podle níž nebylo jasné, zda běžence nechtějí jen přemístit na jiná místa podél hranice. Podle běloruské agentury BelTA byli přesunuti do nedalekého dopravně-logistického centra. S přesunutím prý souhlasila asi tisícovka lidí, aby tam "počkali, jak se situace vyvine". Někteří z nich uvedli, že se do svých zemí nechtějí vrátit, poznamenala agentura AP.

Dnes podle zpravodaje agentury TASS tábor poblíž hraničního přechodu opustilo přes 500 dalších migrantů. Běloruští pohraničníci je eskortovali do dopravně-logistického střediska, které se nachází asi 1,5 kilometru od hranic, píše agentura. Kolem 200 až 300 lidí, převážně mužů, ale i rodin s malými dětmi, se ale dál choulí u ohňů poblíž hraničního přechodu, hlásil dnes z běloruské strany pohraničí reportér agentury Reuters, podle něhož si někteří lidé postavili stany. Obklopují je přitom běloruští vojáci.

Informace o dění na hranici je obtížné ověřit z nezávislých zdrojů, protože v polském pohraničním pásmu platí výjimečný stav a novináři, ochránci lidských práv či humanitární pracovníci tam nemají přístup. Média jsou z polské strany odkázána na informace úřadů. V Bělorusku se novináři potýkají s přísnými omezeními.

Dnes se zároveň očekává první repatriační let migrantů z Minsku, který plánuje Irák. Na 430 Iráčanů se už odbavilo k letu, uvedlo dnes irácké ministerstvo zahraničí.

Libanon mezitím podle agentury Reuters nařídil aerolinkám létajícím z této blízkovýchodní země do Běloruska, aby na paluby letadel pouštěly pouze pasažéry, kteří mají běloruské občanství, povolení k pobytu nebo víza. Už dříve k podobnému kroku přistoupilo například Turecko nebo Spojené arabské emiráty, které zakázaly přepravu občanů některých blízkovýchodních zemí do Běloruska.

Běloruská společnost Belavia dnes oznámila, že přestane umožňovat občanům Afghánistánu, Iráku, Libanonu, Libye, Sýrie a Jemenu vstup na palubu svých letadel při odletech z uzbeckého Taškentu do Minsku.

Polský premiér varuje před stovkami milionů migrantů, pokud EU selže

olsko na pomezí s Běloruskem brání hranice celé Evropské unie, pokud by důrazně nezakročilo a pokud by EU selhala, mohly by se pokusit do Evropy přijít až stovky milionů migrantů. V rozhovoru s německým bulvárním deníkem Bild to prohlásil polský premiér Mateusz Morawiecki. Řekl také, že uprchlická politika dosluhující kancléřky Angely Merkelové byla chybou a že žádné rozhodnutí o situaci na hranicích s Běloruskem nemůže padnout bez vědomí Varšavy.

Merkelová tento týden dvakrát telefonicky jednala s běloruským autoritářským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. "Pro mě je jedno jisté. V této krizi nemůže být žádné rozhodnutí bez našeho vědomí. Pokud šlo v telefonátu o to, jak dostat migranty z Běloruska zpět do jejich vlasti, pak má pro Polsko každá taková iniciativa smysl," odpověděl Morawiecki na dotaz, zda Merkelová s Lukašenkem mluvila proti vůli Varšavy.

Kriticky hovořil polský premiér také o uprchlické politice Merkelové, jejíž rozhodnutí v krizovém roce 2015 umožnilo podle něj statisícům běženců a migrantů dostat se do Evropy. Podle Morawieckého kancléřka absolutně selhala. "Ohrozila suverenitu mnoha evropských států a vytvořila umělý multikulturalismus. To byla nebezpečná politika pro Evropu a pro svět," řekl.

Nyní podle Morawieckého stojí Evropská unie opět před hrozbou přílivu běženců, pokud by Polsko nebránilo svou hranici, která je zároveň vnější hranicí unie. "Jsme v situaci, kdy bráníme vstupu tisíců migrantů, brzy to mohou být statisíce a miliony," řekl. "Pokud nebudeme naše hranice v Evropě rozhodně chránit a bránit, pokusí se stovky milionů lidí z Afriky a Blízkého východu dostat do Evropy, obzvláště pak do Německa. V Německu žije přes 80 milionů lidí. Dovolili byste přijít dalším 50 milionům?" uvedl Morawiecki. Odpověděl si, že Němci by rádi nebyli, protože si chtějí udržet svou kulturu a životní standard.

Polský premiér nicméně v rozhovoru s Bildem kancléřku a také jejího předpokládaného nástupce Olafa Scholze ocenil, že spolu s ostatními představiteli zemí NATO vyslovili Polsku podporu. Jedním z kroků by podle ministerského předsedy mohla být i aktivace článku čtyři alianční smlouvy. Ten počítá s konzultacemi mezi členskými státy, pokud některá ze členských zemí cítí, že je ohrožena její územní celistvost, politická nezávislost či bezpečnost.

Morawiecki také zopakoval, že Lukašenko používá běžence jako zbraň a prostředek nátlaku, aby oslabil a rozvrátil jednotu unie. Nevyloučil, že krize by také mohla odpoutat pozornost od dalšího vojenského útoku na Ukrajinu, který podle něj ruský prezident Vladimir Putin připravuje.

Situace na hranicích je stabilní, varoval polský premiér. Nezbytná je podle něj také uzavírka oblasti před hraničním plotem, kam se nedostanou novináři, humanitární organizace a ani zákonodárci. "Protože mnoho pomocníků a politiků situaci zneužívalo k vlastní propagandě," zdůvodnil premiér uzávěru. Dodal, že pro novináře bude brzy na hranicích zřízeno informační středisko.

Skupina G7 odsoudila běloruský přístup k migrační krizi

Ministři zahraničí ekonomicky rozvinutých zemí sdružených ve skupině G7 odsoudili přístup Běloruska k migrační krizi na polsko-běloruské hranici. Minsk vyzvali k "okamžitému zastavení agresivní a vykořisťovatelské kampaně". Životy migrantů usilujících touto nelegální cestou o vstup do Evropské unie jsou zbytečně ohrožovány, uvedla skupina G7 ve společném prohlášení. Ministři také žádají povolení vstupu do pohraniční oblasti pro humanitární pracovníky a konvoje s pomocí.

Několik tisíc migrantů, převážně z Blízkého východu, již několik dní táboří v mrazivých teplotách na běloruské straně hranic s Polskem v naději, že se dostanou do Evropské unie. Západ obviňuje autoritářský režim Alexandra Lukašenka, že láká migranty do země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se prý tak mstí za sankce, které unie uvalila na jeho režim kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

"Jsme jednotní v naší solidaritě s Polskem, stejně jako Litvou a Lotyšskem, které se staly terčem tohoto provokativního využívání nelegální migrace jako hybridní taktiky. (...) Oceňujeme kroky Evropské unie, která úzce spolupracuje se zeměmi původu a tranzitními zeměmi na ukončení akcí Lukašenkova režimu. Budeme i nadále spolupracovat, abychom příslušné osoby pohnali k odpovědnosti a podpořili občanskou společnost a respektování lidských práv v Bělorusku," stojí v prohlášení.

Skupinu G7 tvoří nyní předsedající Británie, dále Francie, Spojené státy, Kanada, Německo, Japonsko a Itálie. K dnešnímu prohlášení se připojila i Evropská unie.