K Churchillově soše v Praze někdo napsal, že byl rasista

Na podstavec sochy bývalého britského premiéra Winstona Churchilla v Praze 3 někdo 11. června 2020 napsal, že byl rasista. Zřejmě to souvisí s protesty proti policejnímu násilí a rasismu v USA i jiných zemích, které jsou reakcí na smrt černocha George Floyda při policejním zásahu.

Praha - Na podstavec sochy bývalého britského premiéra Winstona Churchilla v Praze 3 někdo napsal, že byl rasista. Policie věc vyšetřuje, řekl dnes ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Škoda je podle radnice Prahy 3 menší než 1000 korun, nápis nechá odstranit. Nápis zřejmě souvisí s nynějšími protesty proti policejnímu násilí a rasismu v USA i jiných zemích, které jsou reakcí na smrt černocha George Floyda při policejním zásahu v americkém Minneapolisu.

Churchillova socha stojí na náměstí pojmenovaném po tomto britském politikovi. "Kolegové na místě celou věc zadokumentují, případně budou zajišťovány nějaké stopy," uvedl mluvčí. Policie podle něj zatím nestanovila právní kvalifikaci skutku. "V obecné rovině je více než pravděpodobné, že to bude prošetřováno pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, kde ve druhém odstavci je právě sprejerství," doplnil Rybanský.

Churchillova socha patří Praze 3. "V tuto chvíli tam jede náš antigrafitti tým, který bude posprejování odstraňovat. Je to škoda do tisíce korun. Je to pro nás obyčejné vandalství, neuvažujeme o tom, že bychom sochu odstranili," uvedla kolem 11:00 mluvčí radnice Lucie Bukovanská.

Fotografie s popsaným podstavcem sochy se dnes objevily na sociálních sítích. Na podstavci je také nápis Black lives matter (Na životech černochů záleží), který zřejmě odkazuje ke smrti černocha George Floyda z 25. května v Minneapolisu. Floyd zemřel při zásahu bělošského policisty, který mu takřka devět minut klečel na krku. Policista čelí obvinění z vraždy, jeho tři kolegové podle prokuratury napomohli vraždě tím, že ho nezastavili.

Floydova smrt vyvolala v USA mnoho let nevídanou vlnu demonstrací proti rasové nerovnosti a policejní brutalitě, protesty v mnoha městech přerostly v násilnosti. V Praze na Staroměstském náměstí minulou sobotu protestovaly proti policejnímu násilí a rasismu v USA i v dalších zemích zhruba tři stovky převážně mladých cizinců.

Nápis "Churchill byl rasista" někdo minulou neděli nastříkal na jeho sochu před sídlem britského parlamentu v Londýně. Churchill zastával podle historiků rasistické a antisemitské názory a kritici ho obviňují, že odepřel dodávky potravin Indii za hladomoru v roce 1943, který zabil více než dva miliony lidí. V anglickém přístavním městě Bristol v neděli lidé protestující proti rasismu strhli a hodili do vody sochu Edwarda Colstona, který v 17. století vydělal jmění na obchodu se západoafrickými otroky.

Cílem sprejerských útoků byla v poslední době v Praze zejména socha sovětského maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6. Tamní radnice sochu vojevůdce, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, nechala loni v létě zakrýt plachtou a počátkem letošního dubna odstranit. Ruská diplomacie proti tomu protestuje.