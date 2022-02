K cenám energií se poslanci sejdou z podnětu ANO 17. února

Praha - K růstu cen energií a ke koronavirové pomoci podnikatelům se Sněmovna mimořádně sejde ve čtvrtek 17. února ráno. Mimořádnou schůzi dnes svolala z podnětu opozičních poslanců ANO předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). ČTK to řekl její mluví Martin Churavý. Zvláštní schůzi ke zdražování energií vyvolalo ANO už v polovině prosince. Koaliční většina ale neumožnila schválit program schůze, takže se neuskutečnila.

V návrhu programu aktuální mimořádné schůze nejsou žádné návrhy zákonů. Poslanci ANO chtějí, aby Sněmovna obecně debatovala o vládní pomoci lidem zasaženým rostoucími cenami energií a o podpoře podnikatelů v souvislosti s koronavirovou krizí. Je pravděpodobné, že ani v tomto případě dolní komora program schůze neschválí. Navzdory tomu se otevře prostor pro omezenou diskusi.

Hnutí ANO stále prosazuje v souvislosti se zdražením plynu a elektřiny plošnou pomoc lidem například v podobě snížení daně z případné hodnoty na jejich dodání. Na prosincové schůzi chtěli poslanci hnutí projednat i další předlohy bývalé vlády Andreje Babiše (ANO). Podle jedné z nich měla jít část výnosu z prodejů emisních povolenek na zmírnění sociálních dopadů vysokých cen energií. Cílem další novely bylo zavedení kompenzací domácnostem za část regulované ceny elektřiny.

Nynější vláda Petra Fialy (ODS) s plošnou pomocí nesouhlasí a trojici návrhů bývalého kabinetu v lednu ze Sněmovny stáhla. Parlament schválil minulý měsíc novelu Fialovy vlády, která kvůli razantnímu růstu cen energií zvýšila příspěvky na bydlení a rozšířila okruh příjemců, kteří na ně dosáhnou.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce do několika týdnů předložit návrh pomoci pro firmy, které se potýkají s vysokým nárůstem cen energií. Rozšířit by se měla podle představ úřadu Jozefa Síkely (STAN) i pomoc pro domácnosti. V případě firem by se pomoc měla týkat nejpostiženějších odvětví s velkým podílem energetických nákladů. Jednou z možností podpory domácností by mohly být zvláštní tarify pro ty z nich, které jsou ohroženy energetickou chudobou. Ministerstvo nebude podle Síkely navrhovat plošný příspěvek 200 až 400 korun na osobu z peněz z prodeje emisních povolenek, jak chtějí koaliční Piráti.

Ke covidové pomoci podnikatelům předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová už dřív poukázala na to, že takzvaný kompenzační bonus pro živnostníky a další osoby, tedy peněžitý příspěvek těm, jejichž podnikání poškodila opatření proti covidu, skončil s lednem. Podotkla, že vláda by mohla bonusové období prodloužit svým nařízením. Není podle ní jasné, co bude s kompenzačními programy ministerstva průmyslu nebo s programem náhrad části mezd zaměstnanců Antivirus.

Podnět ke svolání mimořádné schůze musí podepsal nejméně 40 poslanců. Poslanecký klub ANO má 72 členů a jako jediný nepotřebuje k vyvolání zvláštního jednání dolní komory pomoc poslanců jiných frakcí.

Aktuální mimořádná schůze bude v tomto volebním období třetí. V polovině ledna se poslanci sešli z podnětu SPD a ANO k financování vládního hnutí STAN, návrh programu dolní komora neschválila.