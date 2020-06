K 70. výročí smrti Milady Horákové vychází kniha o její rodině

Praha - U příležitosti 70. výročí smrti Milady Horákové, která byla popravena 27. června 1950 po procesu vykonstruovaném komunistickým režimem, vychází kniha o její rodině. Publikace nazvaná Jdu s hlavou vztyčenou vznikla na základě rozhovorů jejího autora Daniela Anýže s dcerou Horákové Janou Kánskou. Titul je citací z posledního dopisu, který česká právnička a politička adresovala svým nejbližším. ČTK o tom za nakladatelství Zeď informovala Jana Bryndová.

V otevřených osobních rozhovorech se Kánská svěřila autorovi s detaily, které má více než 70 let stále před očima. Vzpomíná například na poslední setkání s maminkou pár hodin před popravou, které ona i teta se strýcem proplakali, zatímco odsouzená Milada jim dodávala odvahu. Kánská se kvůli nacistickému i komunistickému režimu musela obejít bez rodičů. Vlastní domov našla až jako dospělá žena ve Spojených státech, kde se jí podařilo založit rodinu.

"Nemohla studovat a jakékoliv vážnější známosti se vytratily, když jim oznámila, čí je dcerou," uvedl Anýž, který se s Kánskou seznámil ve Washingtonu, kde působil jako zahraniční zpravodaj. "V dochovaných materiálech StB jsem pak dohledal, jak komunistická tajná policie Janě a její tetě Věře, u které Jana žila, vyhrožovala vězením. Ony přitom proti režimu nic nepodnikaly, komunisté jim ale nedali pokoj," dodal.

Čtenáře v knize čekají i dosud nezveřejněné strojopisné vzpomínky Bohuslava Horáka, manžela Horákové a otce Kánské. Horák byl za první republiky známým novinářem s vlastním rozhlasovým pořadem. Po emigraci do Německa a poté do USA pracoval pro exilovou zpravodajskou skupinu generála Františka Moravce. "Bohuslav zachytil, jak mu komunisté znemožnili návrat do Českého rozhlasu, kde byl dřív programovým ředitelem, jak se převlékaly kabáty, jak přístup k dobrým místům, ke kariéře, korumpoval jeho bývalé kolegy a známé. A jak nemilosrdně se k Miladě Horákové zachovaly její kolegyně z ženského hnutí. Nebyla komunistka, proto byla 'zrádkyně' - a proto musela zemřít," uvedl Anýž.

Komentátor a redaktor Daniel Anýž se zabývá primárně americkou politikou, pracoval ve Washingtonu jako zahraniční zpravodaj Hospodářských novin. Vystudovaný geolog začal pracovat jako novinář v 90. letech. "Přijde mi neuvěřitelné, ale zároveň hrozně nebezpečné, že současní komunisté znovu a stále silněji svůj zločinný, krvavý režim 50. let, obhajují. Se vzrůstající drzostí lžou o kruté, zlé podstatě své ideologie, a dokonce už zpochybňují i osobnost Milady Horákové. Doufám, věřím, že kniha české veřejnosti připomene, že zlo nelze přehlížet, že je potřeba na zlo ukázat," podotkl ke své knize.