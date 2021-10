Juventus ve šlágru porazil AS Řím, Neapol zdolala Turín a zůstala stoprocentní

Řím - Fotbalisté Juventusu porazili ve šlágru 8. kola italské ligy AS Řím 1:0, po nepovedeném vstupu do ročníku vyhráli počtvrté v řadě a posunuli se na sedmé místo o bod za čtvrté AS. Zvítězily také vedoucí Neapol, Atalanta Bergamo a Cagliari, které si připsalo první výhru v sezoně. Zápasy mezi Udine a Boloňou i Janovem a Sassuolem skončily nerozhodně.

Jedinou branku na Juventus Stadium vstřelil v 16. minutě Moise Kean, který dostal na hrotu útoku přednost před Španělem Moratou. Italský reprezentant hlavou tečoval Betancurův pokus mimo dosah brankáře Patrícia a vstřelil druhou branku po návratu z anglického Evertonu.

AS mělo největší šanci na vyrovnání těsně před koncem prvního poločasu, kdy po Mchitarjanově průniku skóroval Abraham. Snadné trefě anglického reprezentanta do odkryté branky ale předcházel faul gólmana Szczesného a rozhodčí Orsato místo ponechané výhody odpískal penaltu. Pokutový kop si vzal na starost Veretout, jeho slabý pokus však Szczesny zlikvidoval a zachránil “Staré dámě” tři body.

Neapol se v zápase s Turínem dlouho nemohla prosadit. Jedinou branku utkání vstřelil v 81. minutě útočník Osimhen, který po závaru před brankou Milinkoviče-Saviče hlavou doklepl balon do sítě.

Domácí vyhráli i osmý duel v ročníku a vrátili se na první příčku o dva body před AC Milán. Turín, na jehož střídačce čekal na šanci obránce David Zima, prohrál podruhé za sebou a je dvanáctý.

Atalanta v Empoli rázně utnula dvouzápasové čekání na výhru. Celek z Bergama nasměroval k úspěchu na hřišti nováčka Iličič, který vstřelil úvodní dvě branky utkání. Ve 30. minutě zdramatizoval průběh zápasu Di Francesco, ale Atalanta si výhru vzít nenechala. Jistotu hostům dodal vlastní gól Vitiho a skóre uzavřel v 89. minutě Zapata.

Tým Cagliari bodoval podruhé za sebou a odpoutal se z posledního místa. Dvěma góly se na výhře 3:1 nad Sampdorií Janov podílel Joao Pedro. Brazilský útočník se poprvé prosadil už ve 4. minutě hlavou. Čtvrt hodiny před koncem zvýšil Cáceres, ale v 82. minutě zdramatizoval závěr utkání záložník Thorsby. Pedro pojistil domácí výhru v nastaveném čase.

Výsledky 8. kola italské fotbalové ligy

Cagliari - Sampdoria Janov 3:1 (4. a 90.+4 João Pedro, 74. M. Cáceres - 82. Thorsby), Empoli - Bergamo 1:4 (30. Di Francesco - 11. a 26. Iličič, 49. vlastní Viti, 89. D. Zapata), FC Janov - Sassuolo 2:2 (27. Destro, 90. Vásquez - 18. a 21. Scamacca), Udine - Boloňa 1:1 (83. Beto - 67. Barrow), Neapol - FC Turín 1:0 (81. Osimhen), Juventus Turín - AS Řím 1:0 (16. Kean).

Tabulka:

1. Neapol 8 8 0 0 19:3 24 2. AC Milán 8 7 1 0 18:7 22 3. Inter Milán 8 5 2 1 23:11 17 4. AS Řím 8 5 0 3 16:9 15 5. Lazio Řím 8 4 2 2 18:13 14 6. Bergamo 8 4 2 2 14:10 14 7. Juventus Turín 8 4 2 2 12:10 14 8. Fiorentina 7 4 0 3 10:11 12 9. Boloňa 8 3 3 2 13:15 12 10. Udine 8 2 3 3 10:12 9 11. Empoli 8 3 0 5 10:16 9 12. FC Turín 8 2 2 4 9:8 8 13. Hellas Verona 8 2 2 4 17:17 8 14. Sassuolo 8 2 2 4 9:11 8 15. Spezia 8 2 1 5 10:20 7 16. Sampdoria Janov 8 1 3 4 11:16 6 17. FC Janov 8 1 3 4 12:18 6 18. Cagliari 8 1 3 4 11:17 6 19. Benátky 7 1 2 4 5:12 5 20. Salernitana 8 1 1 6 6:17 4