Ilustrační foto - Fanoušci fotbalistů AS Řím.

Ilustrační foto - Fanoušci fotbalistů AS Řím. ČTK/AP/Andrew Medichini

Řím - Fotbalisté Juventusu Turín v 9. kole italské ligy poprvé v sezoně ztratili body za remízu 1:1 s FC Janov. I tak ale s náskokem čtyř bodů vedou tabulku před Neapolí, která vyhrála 3:0 v Udine. O trefu Juventusu se postaral Cristiano Ronaldo, který jako první hráč v historii dosáhl na metu 400 gólů nastřílených v pěti elitních ligách.

V dresu AS se tentokrát trápil kanonýr Džeko. Už v úvodu dvakrát neprostřelil brankáře Milinkoviče-Saviče. Hosté pak šli do vedení z penalty. Ve druhé půli Džeko opět pohrdl dobrou šancí a soupeř to potrestal zvýšením náskoku po rohovém kopu.

Domácí mohl vrátit do hry Pellegrini, ale trefil jen spojnici branky. Čtvrt hodiny před koncem brankář Milinkovič-Savič zdržoval, dostal v rychlém sledu dvě žluté karty a byl vyloučen. Ani to ale favoritovi nepomohlo a soupeř ukončil sérii ligových čtyř porážek.

Výsledky 9. kola italské fotbalové ligy

AS Řím - Spal Ferrara 0:2 (38. Petagna z pen., 56. Bonifazi), Juventus Turín - FC Janov 1:1 (18. Ronaldo - 67. Bessa), Udine - Neapol 0:3 (14. Ruiz, 82. Mertens z pen., 86. Rog).

Tabulka:

1. Juventus Turín 9 8 1 0 19:6 25 2. Neapol 9 7 0 2 18:10 21 3. Inter Milán 8 5 1 2 12:6 16 4. Lazio Řím 8 5 0 3 11:9 15 5. Sampdoria Janov 8 4 2 2 12:4 14 6. AS Řím 9 4 2 3 16:12 14 7. Fiorentina 8 4 1 3 14:6 13 8. Sassuolo 8 4 1 3 15:14 13 9. Parma 8 4 1 3 10:9 13 10. FC Janov 8 4 1 3 13:15 13 11. AC Milán 7 3 3 1 15:10 12 12. FC Turín 8 3 3 2 9:9 12 13. Spal Ferrara 9 4 0 5 8:10 12 14. Cagliari 8 2 3 3 6:9 9 15. Udine 9 2 2 5 8:13 8 16. Boloňa 8 2 1 5 4:10 7 17. Bergamo 8 1 3 4 9:11 6 18. Empoli 8 1 2 5 5:10 5 19. Frosinone 8 0 1 7 3:21 1 20. Chievo 8 0 2 6 6:19 -1

Poznámka: Chievu byly odečteny 3 body za falšování účetnictví