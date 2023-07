Juventus byl kvůli falšování účetnictví vyřazen z Konferenční ligy

Nyon (Švýcarsko) - Juventus Turín byl vyřazen z nadcházejícího ročníku Konferenční ligy. Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) italský klub potrestala za aféru s falšováním účetnictví. UEFA o tom informovala na webu.

Juventus navíc dostal za porušení finančního fair play pokutu deset milionů eur (asi 240 milionů korun). Stejnou částku bude muset turínský celek zaplatit v případě, pokud do konce finančního roku 2025 opět poruší regule.

Juventus se vzdal práva na odvolání, ale současně si stojí za tím, že je nevinný. Podobný postup zvolil při dohodě s italským svazem, po které zaplatil pokutu 718 tisíc eur a vyhnul se odečtu bodů v nadcházející sezoně Serie A.

"Stejně jako tehdy jsme se rozhodli ukončit období nejistoty, aby všichni akcionáři klubu měli jasno o tom, jaká to vypadá s účastí klubu v pohárových soutěžích," uvedl předseda Juventusu Gianluca Ferrero.

"V případě odvolání, navíc pravděpodobně opakovaného k dalším instancím, bychom neměli tušení, kdy a s jakým výsledkem o něm bude rozhodnuto. Pouze by to přineslo nejistotu s ohledem na naší případnou účast v Lize mistrů v sezoně 2024/2025," dodal Ferrero.

Aféra s hospodařením Juventusu se táhne už několik měsíců. "Stará dáma" kvůli ní v uplynulém ročníku italské ligy byla potrestána odečtem deseti bodů a přišla tak o umístění na příčkách zajišťující start v Lize mistrů.

Juventus nakonec v Serii A obsadil až sedmé místo a měl startovat v předkole Konferenční ligy. Po trestu od UEFA však bude bez zcela bez pohárů a místo něj se v play off třetí evropské pohárové soutěže představí Fiorentina.

Juventus podle vyšetřovatelů několik let uměle nafukoval tržní hodnotu svých hráčů a zapisoval do účetnictví nadměrně vysoké přestupové částky. Během covidových sezon navíc oficiálně pozastavil hráčům mzdy, přesto je však vyplácel dál, aniž by je zpětně vyúčtoval.

Kvůli aféře loni v listopadu odstoupilo kompletní vedení klubu včetně viceprezidenta Pavla Nedvěda. Bývalý kapitán české reprezentace byl původně i mezi potrestanými, ale po odvolání byl i s částí dalších funkcionářů zproštěn viny.

UEFA dnes také potrestala Chelsea za nesrovnalosti v hospodaření v letech 2012 až 2019, kdy klub vlastnil ruský oligarcha Roman Abramovič. Londýnský klub dostal pokutu deset milionů eur.