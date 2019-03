Turín/Manchester - Fotbalisty Juventusu Turín čeká v úterní odvetě osmifinále Ligy mistrů s Atléticem Madrid náročný úkol, protože k postupu potřebují na svém stadionu dotáhnout ztrátu 0:2. Ve druhém zápase, který začne rovněž v 21:00, bude Manchester City doma se Schalke hájit nadějnou úvodní výhru 3:2.

Atlético v domácím utkání rozhodlo o vítězství až v závěrečné čtvrthodině, kdy se trefili uruguayští obránci José Giménez a Diego Godín. Předtím se proti bývalému zaměstnavateli prosadil i Álvaro Morata, jehož branka však neplatila po zásahu videorozhočího.

"Nečekali jsme, že první zápas prohrajeme 0:2. Ale může se stát cokoliv a doma před svými fanoušky chceme ukázat skvělou odpověď," prohlásil útočník Juventusu Cristiano Ronaldo.

"Víme, že nás čeká skvělý tým, který dobře brání, moc neriskuje a hraje na protiútoky. Ale my jsme připraveni a uděláme všechno, abychom je porazili," doplnil bývalý kanonýr Realu Madrid, jenž dal Atléticu 22 gólů ve 32 utkáních.

Úřadující vítězové Evropské ligy v předchozích třech pohárových soubojích s Juventusem neprohráli a neinkasovali. Atlético navíc vyhrálo posledních pět soutěžních duelů bez obdržené branky a v Lize mistrů tým Diega Simeoneho nebyl překonán už 361 minut.

"Nejsme ve stejné pozici jako Juventus, protože oni mají veliký náskok v čele italské ligy, zatímco my v naší soutěži musíme hrát v každém zápase nadoraz. Stejný maximální výkon musíme podat i v Turíně, abychom dosáhli pozitivního výsledku," uvedl kouč Simeone.

Manchester City na Schalke poslal do vedení v 18. minutě Sergio Agüero, do přestávky však otočil skóre Nabil Bentaleb dvěma proměněnými penaltami. Přestože v 68. minutě byl navíc vyloučen hostující Nicolás Otamendi, svěřenci Pepa Guardioly v závěru předvedli další obrat a díky gólům Leroye Saného a Raheema Sterlinga se přiblížili historicky třetímu postupu do čtvrtfinále LM.

"Darovali jsme Schalke první a druhý gól i červenou kartu. Na takové úrovni ještě nejsme připraveni bojovat o triumf v Lize mistrů. Výsledek je dobrý, ale ještě není konec. Doufám, že nám fanoušci v odvetě pomohou a dokážeme se zlepšit," řekl kouč Guardiola.

City favorizuje i současná forma obou soupeřů. Zatímco manchesterský celek vyhrál 16 z posledních 18 soutěžních zápasů a vede anglickou ligu o bod před Liverpoolem, Schalke je v bundeslize až čtrnácté. Mužstvo z Gelsenkirchenu prohrálo poslední čtyři soutěžní utkání a ve všech minimálně třikrát inkasovalo. Pod velkým tlakem je tak trenér Domenico Tedesco.

"Máme v odvetě malou šanci, kterou ale chceme využít. Nejedeme do Manchesteru na dovolenou. Musíme odehrát co nejlepší zápas a pak uvidíme. Koneckonců ve fotbale se může stát cokoliv," konstatoval útočník Schalke Steven Skrzybski.

Zajímavosti před úterními odvetami osmifinále Ligy mistrů: -------- Juventus Turín - Atlético Madrid Výkop: úterý 12. března, 21:00. Rozhodčí: Kuipers - Van Roekel, Zeinstra - Makkelie (video, všichni Niz.). První zápas: 0:2. Bilance: 3 0-1-2 0:3. Zajímavosti: - Juventus v dosavadních 3 pohárových zápasech Atlético neporazil a ani mu nedal gól - oba celky byly za posledních 5 let dvakrát ve finále LM, ani jeden ale nezískal trofej - Atlético, které je úřadujícím vítězem EL, naposledy vypadlo v osmifinále LM v roce 2009 s Portem, z následných 4 osmifinále Madridští postoupili - Juventus z posledních 5 osmifinále LM vypadl jen v roce 2016 s Bayernem Mnichov - Juventus vyhrál 5 z posledních 6 soutěžních zápasů - Juventus doma prohrál jen 3 z posledních 36 pohárových utkání - Atlético vyhrálo posledních 5 soutěžních zápasů bez inkasované branky (celkem 466 minut nedostalo gól) - Atlético v LM drží čisté konto 361 minut - Atlético venku prohrálo jediný z posledních 11 soutěžních zápasů - Morata (Atlético) působil v Juventusu, jeho útočník Ronaldo hrával za jiný madridský klub Real a Atléticu vstřelil 22 gólů ve 32 soutěžních zápasech - kvůli karetním trestům budou chybět domácí Alex Sandro a dvojice Diego Costa, Partey z Atlética - disciplinárně ohroženi jsou Matuidi z Juventusu, na straně hostů Correa, Filipe Luís, Giménez a Griezmann Manchester City - Schalke 04 Výkop: úterý 12. března, 21:00. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Rainville (video, všichni Fr.). První zápas: 3:2. Bilance: 4 3-0-1 10:4. Zajímavosti: - Manchester City je v osmifinále LM pošesté za sebou, do další fáze postoupil jen 2x (v letech 2016 a 2018) - Schalke 3x za sebou vypadlo v osmifinále LM, tuto fázi naposledy přešlo v roce 2011, kdy došlo až do semifinále, čtvrtfinále hrálo i v roce 2008 - Manchester City v osmifinále LM vyhrál jediné z 5 domácích utkání - Manchester City vyhrál 7 z posledních 8 pohárových zápasů s německými soupeři - Manchester City vede anglickou ligu, Schalke je v bundeslize až na 14. místě - Manchester City z posledních 18 soutěžních utkání 16x vyhrál, jednou remizoval a prohrál - Schalke prohrálo poslední 4 soutěžní zápasy a ve všech minimálně 3x inkasovalo - Schalke vyhrálo jediné z posledních 9 soutěžních utkání, venku naposledy zvítězilo na konci prosince ve Stuttgartu - Manchesteru City budou chybět disciplinárně potrestaní Fernandinho a Otamendi - v karetním ohrožení je domácí Agüero a hráči Schalke Embolo, Rudy, Stambouli a Uth - Sané (Manchester City) je odchovancem Schalke, jeho obránce Nastašič zase hrával za "Citizens"