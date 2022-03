Justin Trudeau: Kanada, EU a naši partneři se nacházejí v rozhodujícím okamžiku

Kanadský premiér Justin Trudeau v projevu k poslancům zdůraznil, že NATO a EU jsou odhodlanější a jednotnější než kdykoli předtím a že je třeba zvýšit tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Předsedkyně Parlamentu Roberta Metsolová ve středu odpoledne v rámci zahájení rozpravy uvedla, že Kanada je spojencem a cenným partnerem EU. "Naše vztahy prošly zkouškou času,“ řekla. V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu předsedkyně Metsolová zdůraznila společný závazek, který EU a Kanada přijaly, a uvedla, že jejich společné základní hodnoty jsou v ohrožení. "Nastal čas pro naši generaci, aby dostála světu, který jsme zdědili,“ dodala.

Premiér Justin Trudeau ve svém projevu odsoudil "Putinův zločinný vpád do suverénní, nezávislé a demokratické země: Ukrajiny.“

"Vladimir Putin porušil nejzákladnější zásady mezinárodního práva. A nyní zabíjí nevinné civilisty bombardováním nemocnic a obytných budov. Toto hrubé ignorování práva a lidského života představuje pro Evropu a svět nesmírnou hrozbu,“ uvedl.

"Kanada, EU a všichni naši partneři a spojenci se nacházejí v rozhodujícím okamžiku. Nemůžeme selhat. Musíme tomuto okamžiku čelit. Putin si myslel, že demokracie je slabá. Myslel si, že může oslabit EU a NATO. Ale přepočítal se. NATO a EU jsou nyní odhodlanější a jednotnější než kdykoli předtím,“ řekl premiér Trudeau a dodal:

"Nemůžeme Ukrajinu zklamat. Spoléhají na nás. Využijme tedy všechny nástroje, které máme k dispozici. Musíme pokračovat v uvalování bezprecedentních sankcí na Putina a jeho pomahače v Rusku a Bělorusku a zvyšovat tlak, jak jen to bude možné.“

Záznam projevu premiéra Trudeaua je k dispozici zde.

Transatlantická jednota

Následující poslanci se ujali slova po projevu premiéra Trudeaua: Siegfried Mureşan (EPP, RO), Iratxe García Pérezová (S&D, ES), Malik Azmani (Renew, NL), Ernest Urtasun (The Greens/EFA, ES), Marco Zanni (ID, IT), Raffaele Fitto (ECR, IT), Nikolaj Villumsen (The Left, DK). Záznam jejich vystoupení je k dispozici zde.

Poslanci zdůraznili význam transatlantické jednoty a vyzvali k dalším sankcím proti Rusku. Obrana demokracie něco stojí, uvedli, ale cena za její neobranu by byla vyšší. Poslanci rovněž zdůraznili význam zelené transformace a energetické nezávislosti, které jsou klíčové nejen v boji proti změně klimatu, ale také pro zajištění bezpečnosti a stability v Evropě.

Poslanci vyzvali k navýšení investic do bezpečnosti a strategické spolupráce s partnery, jako je Kanada. Evropa by podle poslanců měla v rámci NATO vybudovat silný vojenský pilíř a plnit své finanční závazky vůči alianci. Poslanci rovněž poukázali na masivní exodus uprchlíků z Ukrajiny a uvítali rozhodnutí Kanady přijmout neomezený počet lidí prchajících před invazí.