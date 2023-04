Justin Grädes o svém životě a plánech

Český herec a zpěvák, kterého můžete znát z divadelní hry Komik v Akci, plánuje největší Stand Up Show za celou dobu své kariéry. Justin Grädes plánuje celorepublikové tour a dokonce i pár Live vystoupení.

Justin Grädes také připravuje na Horním náměstí v Olomouci den dětí, který už má termín na 3. 6. 2023. Děti se prý mohou těšit na různé úkoly, soutěže o ceny, skákací hrady ale i občerstvení zdarma. Pro dospělé bude občerstvení za velmi příznivé ceny. Dále se můžete těšit na kulturní program nebo různá divadelní představení

Umělec také sdělil datum vydání nové desky Vyznání, které podle jeho slov vyjde 28. 5. 2023. Album bude možné předobjednat již od 12. 5. 2023.

Umělec také promluvil o své minulosti.

Neměl jsem život vůbec jednoduchý, rodina se o mě moc nezajímala, a tak jsem vyrůstal v dětském domově, kde jsem začal také amatérsky hrát na kytaru a skládat si vlastní muziku.

To je podle jeho slov jediné co ho bavilo a co mu pomáhalo vše zvládat.

Poté co mi bylo 19 let a musel jsem domov opustit, pronajal jsem si byt na Kladensku, kde jsem se snažil nějak o sebe postarat a začít nový život. Ve svých 19 letech jsem zdědil přes 500.000 Kč, které jsem získal po svém zesnulém otci. Veškeré finance jsem vynaložil do svého podnikání, založil stavební firmu, která měla dobré hodnocení a vysoké výnosy. Ve svých 21 letech jsem udělal jednu zakázku, u které jsem přišel o všechny své finanční prostředky a dostal se do dluhů, které se pohybovaly v řádech několika statisíců korun.

Justin Grädes se rázem snažil vše zvládnout, ale udělal největší chybu svého života, začal si půjčovat od nebankovních společností, aby zahladil své dluhy, ale tímto krokem se dostal do ještě větších dluhů, než měl předtím.

Už jsem nevěděl co dál, co bude se mnou, neměl jsem na nájem a později ani na jídlo. Před více jak rokem jsem se odstěhoval do Olomouce, kde jsem si požádal o azylové bydlení u společnosti charita a život se mi rázem změnil. Našel jsem si práci, začal se dál věnovat své hudbě, hereckým činnostem a začal jsem nový život. Co se týká těch mých dluhů, tak díky společnosti zdluhu.cz, jsem se dostal do insolvenčního řízení, kde právě čekám na schválení soudem na to, zda dluhy půjdou do úpadku.

Myslíte si, že vám soud schválí insolvenci?

Popravdě, nejsem si jistý, zda jsem splnil podmínky, ale podle právníků údajně ano.

Když vám soud schválí insolvenci, máte nějakou motivaci k tomu nedostat se znovu do pasti dluhů?

Svoboda je asi na prvním místě, to že mě nebudou stíhat exekutoři, to že jsem dostal šanci na nový začátek mi hodně pomůže nebýt znova hloupý.

Těšíte se na to, až vás osvobodí od dluhů? Jestli vás osvobodí!

Těším se moc, byla to moje hloupost a budu šíleně vděčný za druhou šanci, za to, že můj život se změní k lepšímu, a hlavně svět uvidím konečně pozitivně.

