Justiční stráž užila proti Tušlovým podpůrcům dvakrát donucovací prostředky

Praha - Justiční stráž dnes kvůli soudu s dezinformátorem Patrikem Tušlem dvakrát použila donucovací prostředky. Počet osob vstupujících do soudní budovy či do soudní místnosti nemá justiční stráž sama možnost ovlivnit, řídí se pokyny předsedy soudu nebo jím pověřené osoby. Na dotaz ČTK to dnes odpověděla mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová.

Do Justičního areálu Na Míčánkách v pražských Vršovicích přišly dnes ráno desítky lidí vyjádřit podporu Tušlovi, který čelí obžalobě z nebezpečného pronásledování kvůli obtěžování šéfa České lékařské komory Milana Kubka v době koronavirové epidemie. Tušl je spolu s Tomášem Čermákem a Zdeňkem Masárem stíhán také kvůli výtržnictví. Aktivisté označovaní za stoupence dezinformačních teorií na chodbě před jednací síni vykřikovali a skandovali, zpívali, lehali si na zem nebo požadovali větší místnost.

"Na základě předchozí zkušenosti s dosavadním chováním této skupiny aktivistů v soudních budovách byla dnes posílena justiční stráž během soudního líčení s odsouzeným Patrikem Tušlem na 18 příslušníků justiční stráže. Další čtyři příslušníci vězeňské stráže eskortovali vězněnou osobu do jednací síně. Tři z nich byli příslušníci eskortní služby se speciální výstrojí," uvedla Prunerová. Dnešní opatření podle ní připravila Vězeňská služba předem s policií a s bezpečnostní ředitelkou soudu. Na místě na akci dohlížel i první náměstek bezpečnostního sboru, který má na starosti příslušníky, tedy uniformovanou část sboru.

"Donucovací prostředky byly dnes v prostorách justičního areálu použity dvakrát, a sice z důvodu vyvedení osoby ze soudní síně na základě příkazu soudkyně a při odmítnutí ztotožnění osoby," shrnula mluvčí. Do soudní místnosti vpustila stráž jen omezený počet osob, a to kvůli kapacitě síně a na základě rozhodnutí předsedkyně soudního senátu.