Justice má být stabilní pilíř právního státu a demokracie, řekl předseda NS

Brno - Před snahami o oslabení demokracie, relativizací lidských práv a před působením dezinformací varoval dnes v Brně předseda Nejvyššího soudu (NS) Petr Angyalossy. Na konferenci k 30. výročí působení NS v samostatném Česku Angyalossy uvedl, že soudní moc má působit jako stabilní pilíř, který podepře základní hodnoty právního státu i tehdy, když začnou selhávat další složky moci.

Fotogalerie

Podle předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) by měl NS zajišťovat předvídatelnost a konzistentnost soudního rozhodování v zemi, což podle ní posiluje u lidí víru ve spravedlnost a demokracii. "Společnost čelí pokusům ji rozkolísat a znejistit. Je důležité mít kotvu," řekla Pekarová Adamová.

Tématem mezinárodní odborné konference uspořádané k 30. výročí české nejvyšší instance je role nejvyšších soudů při poskytování účinné právní ochrany. Zúčastnil se například předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts.

Nejvyšší soud ČR vznikl k 1. lednu 1993 po rozpadu Československa jako nástupce někdejšího federálního Nejvyššího soudu ČSFR. Z Prahy do Brna, kde sídlil už za první republiky, se stěhoval během roku 1993. Poměrně složitá administrativní i logistická akce se definitivně završila 10. září 1993, kdy se sídlo v Burešově ulici slavnostně otevřelo po částečné rekonstrukci.

Za tři dekády, kdy NS působí v Brně, se obměnila prakticky celá sestava soudců, sídlo zůstává stejné. Soud je podle vedení v relativně dobré kondici, délka řízení se zkracuje, do budoucna vedení usiluje o změnu právní úpravy, která by na jedné straně otevřela možnost podat dovolání i v agendách, kde to zatím není možné, třeba v rodinném právu, ale zároveň by soud mohl část dovolání snáze a rychleji odmítat.

"Je to věc, o které už delší dobu jednáme, studujeme zahraniční vzory a rádi bychom v horizontu jednotek let dosáhli změny dovolacího řízení tak, abychom byli schopni čelit výzvám 21. století," řekl ČTK nedávno v rozhovoru místopředseda soudu Petr Šuk. V časech obecné nestability, rozbujelého právního řádu a technologického rozvoje společnost potřebuje pevnou a efektivní justici. Proto by se NS podle Šuka měl změnit ze "soudu třetího stupně" na instituci, která se více zaměří na sjednocování judikatury. "To znamená otevřít možnost filtrace nápadu, ale současně otevřít dovolání úplně ve všech agendách," uvedl Šuk.