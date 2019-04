Brno - Justice při zabrání zboží po prohlídkách takzvaných growshopů porušila práva firem, které provozovaly obchody s pomůckami pro pěstitele konopí i dalších rostlin. Stížnosti dvou společností dnes vyhověl Ústavní soud (ÚS). "Došlo k zabrání věcí v nepřiměřeném rozsahu," uvedl v odůvodnění soudce zpravodaj Pavel Rychetský.

ÚS v nálezu zdůraznil požadavek na přiměřenost ochranného opatření, což bylo v tomto případě zabrání zboží. Obvodní soud pro Prahu 3 musí rozhodovat znovu, tentokrát by měl pečlivěji zvážit, co je nutné kvůli ochraně společnosti a zamezení další trestné činnosti zabrat, a co nikoliv.

Policie po prohlídkách ve skladech a kamenných prodejnách zajistila tisíce položek. Kromě kuřáckých pomůcek či semen konopí to bylo také zboží se širším uplatněním, třeba substráty, hnojiva, zavlažovací a osvětlovací technika či pěstební nádoby. O zabrání všeho zboží posléze rozhodla justice.

Ústavní stížnosti podaly firmy Growman Plains a GrowLand. Jejich jednatel Michal Otipka v minulosti dostal podmínku za šíření toxikomanie, stejně jako bývalý jednatel Pavel Smolík. Otipka dnešní nález přivítal. Firmy podle něj přišly o veškerý svůj majetek v hodnotě deseti až 15 milionů korun.

"Představte si, že 15 let něco budujete, pak někdo přijde a pod nějakou záminkou vám všechno vezme," řekl novinářům Otipka.

"V podstatné části šlo o zboží, které lze běžně koupit a které se svým obvyklým účelem nijak nepříčí zákonu," konstatovali nyní ústavní soudci. V nálezu připomněli, že stát část zabraného zboží nabízí ke koupi prostřednictvím Centra zajištěných aktiv ministerstva vnitra.

Policie podnikla rozsáhlou razii proti growshopům v roce 2013. Reagovala tak na verdikt Nejvyššího soudu zdůrazňující společenskou škodlivost situace, kdy zákazník na jednom místě dostane semena, veškeré potřeby, propagační materiály i rady potřebné pro pěstování konopí a následnou výrobu marihuany. Ústavní soud už v roce 2014 výklad Nejvyššího soudu potvrdil jako správný. Postupně tak bylo potrestáno několik desítek lidí, většinou podmínečně.

Otipku v roce 2015 uznal Obvodní soud pro Prahu 3 vinným, avšak upustil od potrestání. Městský soud v Praze mu v odvolacím řízení vyměřil rok vězení s podmínečným odkladem na 1,5 roku. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl, loni neuspěl ani s individuální ústavní stížností. "V srdci se cítím nevinný, nic špatného jsem neudělal," řekl dnes Otipka.